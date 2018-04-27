BARTIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 17:46

Palyatif Bakım Merkezi açıldı

Bartın Devlet Hastanesinde Palyatif Bakım Merkezi düzenlenen törenle açıldı.Bartın Devlet Hastanesinde yapılan açılışa Bartın Valisi Nusret Dirim, Belediye Başkan Vekili Mehmet Sandıklı, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun,...

Palyatif Bakım Merkezi açıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bartın Devlet Hastanesinde Palyatif Bakım Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Bartın Devlet Hastanesinde yapılan açılışa Bartın Valisi Nusret Dirim, Belediye Başkan Vekili Mehmet Sandıklı, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, İl İl Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Kayış, Bartın Devlet Hastanesi Başhekimi Abdullah Danışman İ Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, Diğer Daire Müdürleri ve çok sayıda sağlık personeli katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından konuşan Bartın Valisi Nusret Dirim yaptığı açıklamada:” Bartın için önemli bir gün, Bartın’daki sağlık kuruluşlarının kapasitelerini daha iyiye gayretlerini toplumla paylaştıklarının önemli bir açılışta bulunacağız. Evde bakımları zor olan hastaların hem de onlara bakacak kişiler için önemli bir birim olarak Bartın’daki mevcut on kapasiteye ilave bir on daha yatak kapasitesi ekliyoruz. İleride yedi adet daha eklenmesinin ardından Palyatif Bakım’ı toplam yirmi yediye ulaştıracak önemli bir faaliyettir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Palyatif Bakım Merkezinin açılışı yapıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku