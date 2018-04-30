BARTIN:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 11:19

Piknikçiler Karaçay’a akın etti

Bartın Belediyesi tarafından 2016 yılında hizmete giren ve piknikçilerin vazgeçilmez mekânı haline gelen Karaçay Piknik Alanı hafta sonu binlerce kişiyi ağırladı.Açıldığı tarihten itibaren vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Karaçay...

Piknikçiler Karaçay'a akın etti
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Bartın Belediyesi tarafından 2016 yılında hizmete giren ve piknikçilerin vazgeçilmez mekânı haline gelen Karaçay Piknik Alanı hafta sonu binlerce kişiyi ağırladı.

Açıldığı tarihten itibaren vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Karaçay Piknik Alanı bu hafta sonu da binlerce kişiyi misafir etti. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar bir taraftan sıcak havaların keyfini çıkarırken diğer taraftan ise mangal ve semaver çayı içerek pikniklerini yaptılar. Piknik alanını ziyaret eden Başkan Cemal Akın, masaları tek tek gezerek piknikçiler ile sohbet etti. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Aday Adayları Op.Dr. Orhan Kırşanlı, Savaş Buyurman, MHP Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik ve Merkez İlçe Başkanı Murat Demir’inde bulunduğu ziyarette vatandaşlar Başkan Cemal Akın’a talep ve önerilerinden bahsettiler.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "İlimizin güzel bir piknik alanına ihtiyacı vardı. Yapmış olduğumuz Karaçay Piknik Alanı Projesi ile büyük bir eksikliği giderdik. Vatandaşlarımızın piknik alanımızdan istifade etmesi bizleri çok mutlu ediyor. Bizlerde sık sık piknik yapan vatandaşlarımızı ziyaret ediyor talep ve önerileri dinliyoruz. Bizleri misafir eden vatandaşlarımıza ikramları ve hoş sohbetleri için de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
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