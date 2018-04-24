Rektör Uzun bir yılı değerlendirdi

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun Bartın’da çalışan basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Kahvaltılı programın ardından açıklama yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun şöyle dedi: “Biz Bartın da bir yılda naptık? Sorusunu önemsiyoruz. Katılımcı ve şeffaf bir üniversite olmak düşüncesiyle bu bir yılda neler yaptık göreve başlayışımızın yıl dönümü olması nedeniyle siz değerli basın mensupları ile bir araya gelmek istedik. Bir yılda biz geleli neler olmuş neler kat etmişiz ve daha neler kat edeceğiz hedeflerimiz neler sizinle hep birlikte bakalım istedik. Öncelikle şunu söyleyeyim; bu bir yıl içerisinde basınımızdan çok yoğun bir şekilde ilgi ve çok destek gördük, bunun için öncelikle size çok teşekkür ediyorum ve artarak devam etmesini istiyorum. Çünkü bizim yaptığımız işler kadar yapılan işlerin de tanıtımı gerekiyor ve bu konuda da sağ olsunlar basın mensuplarımız yapıyor, bu güne kadar beni desteklediğiniz için size çok teşekkür ederim. Biz yaptıklarımızı sizinle paylaşacağız ve sizinde fikirlerinizi alacağız tabi ki doğruya ulaşmak için bu ortak aklı oluşturmamız gerekiyor. Bu güne kadar ki desteklerinizin devam etmesini diliyorum" dedi.

Program daha sonra bir yıl içerisinde Bartın Üniversitesi’nde neler değiştirdiğini anlatan slayt gösterisi ile son buldu.