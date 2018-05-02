Şehir Uzman Çavuş için Bartın’da Mevlid okutuldu

Şehit J.Uzm.Çvş. Sinan Oruç’un şahadetinin 2 .yıl dönümü münasebetiyle Kumluca Merkez Camiinde mevlidi şerif okutuldu.Kumluca Merkez Camiinde yapılan programa, Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can, Ulus İlçe Müftüsü Murat Okur, Okunan mevlidi şeriflerin ardından açıklama yapan Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can şöyle konuştu: “Şehit Jandarma Uzm.Çvş Sinan ORUÇ kardeşimizin şehadetinin 2.yılı münasebetiyle Kumluca Merkez Camiinde düzenlenen Mevlid Programına katıldık.Tüm şehitlerimizi rahmet,minnet ve şükranla yad ediyoruz.Ruhları şad olsun. Rabbim Peygamber efendimize komşu eylesin” dedi.
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Şehit J.Uzm.Çvş. Sinan Oruç’un şahadetinin 2 .yıl dönümü münasebetiyle Kumluca Merkez Camiinde mevlidi şerif okutuldu.Kumluca Merkez Camiinde yapılan programa, Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can, Ulus İlçe Müftüsü Murat Okur, Okunan...