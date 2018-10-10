BARTIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:49

Sendika çalışmaları değerlendirildi

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara’da Genel Başkanlık görevini yürüttüğü Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası’nı ziyaret etti.Sendika genel sekreteri Mehmet Oruçöz ve Türkiye...

Sendika çalışmaları değerlendirildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara’da Genel Başkanlık görevini yürüttüğü Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası’nı ziyaret etti.

Sendika genel sekreteri Mehmet Oruçöz ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Avukatı Z. Ulaş Yıldız’ın hazır bulunduğu ziyarette Başkan Cemal Akın sendika çalışmaları hakkında toplantı düzenledi. Toplantıda Mahalli Idareler İşverenleri Sendikası çalışmaları değerlendirildi.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Sendika genel sekreteri Mehmet Oruçöz ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Avukatı Z. Ulaş Yıldız ile sendika çalışmalarımız hakkında istişarelerde bulunduk. Bartın Belediyesi olarak her zaman sürdürdüğümüz adil ve çalışkan tutumumuzu Sendika olarak ta sürdürerek hakları korumak, iş barışına ve verimliliğin artmasına katkıda bulunmak için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz.“ dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku