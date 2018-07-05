Taş fırında ilk ekmek pişirildi

Bartın Belediyesi tarafından Orduyeri Mahallesi’nde yapımını tamamlanan taş fırınında ilk ekmek pişirildi.Bartın Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan taş fırında ekmek pişiren mahalle sakinleri Belediye Başkanı...

Bartın Belediyesi tarafından Orduyeri Mahallesi’nde yapımını tamamlanan taş fırınında ilk ekmek pişirildi.

Bartın Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan taş fırında ekmek pişiren mahalle sakinleri Belediye Başkanı Cemal Akın’a teşekkür ettiler. Belediye Başkanı Cemal Akın, kente ait geleneksel değerleri yaşatmak için ellerinden gelen tüm çalışmaları yürüttüklerini, yapılan çalışmaların halkın hizmetine sunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda yer tespiti yapıldıktan sonra inşa ettiğimiz taş fırınlardan istifade eden vatandaşlarımızın övgülerine mahzar olmak da bizleri son derece mutlu ediyor. Orduyeri Mahallesi’nde yapımı tamamlanan taş fırında mahalle sakinleri ekmek pişirmeye başladı. Mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.