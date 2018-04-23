23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Bartın’da unutulmayacak bir bayram yaşandı.

Yapılan etkinlikte çocuklarla beraber farklı farklın etkinlikler düzenlendi. Halk oyunları,sandalye kapmaca, şarkılar,türküler eşliğinde güzel bir bayram yaşandı.Konuya yönelik açıklama yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, ”Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı günü bayram olarak çocuklara armağan eden Mustafa Kemal Atatürk çocuklara verdiği değeri ve duyduğu güveni göstermiştir. Dünyadaki çeşitli ülke çocuklarının katılımıyla kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan’da, Ulusal Egemenliğimizi bizlere sağlayan Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşları ile bağımsızlık yolunda canını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimizi bir kez daha saygı ile anıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 98. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, tüm çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Biliyorsunuz ki 23 Nisan Çocuk Şenlikleri kapsamında 21-22-23 Nisan tarihlerinde çocuklarımızın güzel bir bayram geçirmesi için programlarda bulunduk. Bugün Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen 23 Nisan Çocuk Şenliklerine katıldım. Çocuklarımıza elma şekeri ikramında bulunarak, 23 Nisan coşkusunu çocuklarımızla birlikte yaşadım. Bugün hepimiz çocuklar gibi şeniz” dedi.