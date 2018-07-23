BARTIN:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:30

Vali Dirim, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Bartın Valisi Nusret Dirim, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kapsamında Bartın’da görev yapan basın mensuplarıyla yemekte bir araya geldi.Yemekte Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim...

Vali Dirim, basın mensuplarıyla bir araya geldi
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Bartın Valisi Nusret Dirim, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kapsamında Bartın’da görev yapan basın mensuplarıyla yemekte bir araya geldi.

Yemekte Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, Büyükkızılkum Köyü Muhtarı Ersin Değer, Küçükkızılkum Köyü Muhtarı Recep Denizer, Hatipler Köyü Muhtarı Ramazan Kahraman da hazır bulundu.

Yemekte konuşan Vali Dirim, “Medyanın toplumun haber alma ihtiyacını karşılamada en önemli unsur olduğunu ve toplumu bilinçlendirme anlamında da çok önemli bir kamu görevi ifa ettiğini biliyoruz. Bartın’ın medyanın da oldukça Bartın’da yapılan yatırımlarla yakından ilgilendiğini biliyoruz. Yine Bartın’da olan bitenle yakından ilgilendiğini biliyoruz. Bartın’da çok canlı bir medya sektörü var. Sizlerle yakın işbirliği içerisinde işlerimizi yürütmek istiyoruz. Bu anlamda böyle önemli günlerde en azından sizlerle yakın bir temasta bulunmak istedik. Onun için buradayız. Hepimiz birlikte kamu hizmeti yapmak üzere çalışıyoruz. Hepimiz aynı ağacın üzerindeyiz. Siz başka bir dalında biz başka bir dalındayız. Ama nihayetinde kamu hizmeti yapıyoruz. İnşallah ülkemizin ve bölgemizin imkânlarını el birliği ile artırma gayretimiz göreve bulunduğumuz süre içerisinde devam edecek” dedi.
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