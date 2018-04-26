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26 Nisan 2018 Perşembe 13:05

Wushu’da Bartın Üniversitesi damgası

Türkiye Üniversiteler Arası Wushu Sanda ve Taolu Şampiyonası’nda Bartın Üniversitesi en fazla altın madalyayı alarak Bayanlar Tao’da kupanın da sahibi oldu.Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler Arası Wushu Sanda ve Taolu Şampiyonası’nda...

Wushu'da Bartın Üniversitesi damgası
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Türkiye Üniversiteler Arası Wushu Sanda ve Taolu Şampiyonası’nda Bartın Üniversitesi en fazla altın madalyayı alarak Bayanlar Tao’da kupanın da sahibi oldu.

Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler Arası Wushu Sanda ve Taolu Şampiyonası’nda Bartın Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi Elif Akyüz 6 altın madalya alarak şampiyonanın en başarılı sporcusu oldu. Wusu Şampiyonası erkekler de ise BESYO öğrencileri Emre Meral altın madalya, Enes Çağlar ve Semih Yıldız ise bronz madalya almayı hak kazandı. Böylece Türkiye Üniversiteler Arası Wushu Sanda ve Taolu Şampiyonası’nda Üniversitemiz en fazla altın madalyayı alarak Bayanlar Tao’da kupanın da sahibi oldu.

"Başarımız tesadüf değil"

BESYO Müdürü Doç. Dr. Taner Bozkuş alınan başarıların tesadüf olmadığını vurgulayarak “Öğrencilerimiz çok yoğun bir şekilde şampiyonalara hazırlanıyorlar. Bu doğrultuda bizler de elimizden gelen desteği veriyoruz. Elde ettikleri başarılarla Üniversitemizi hem ulusal hem de uluslararası şampiyonalarda en iyi şekilde temsil ediyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

Rektör Uzun tebrik etti

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da öğrencileri tebrik ederek “Öğrencilerimiz aldıkları başarılarla şehrimizi ve Üniversitemiz en iyi şekilde temsil etmişlerdir. İnanıyorum ki daha önce olduğu gibi ülkemizin adını uluslararası müsabakalarda aldıkları büyük başarılarla da duyurmaya, bizi gururlandırmaya devam edeceklerdir. Başarılarının katlanarak atmasını diliyor, tekrardan tebrik ediyorum” diye konuştu.
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