Yazar şiirini dinlemeye Bartın’a geldi

Bartın’da üniversite öğrencileri unutulmaz bir geceye imza attı.

Bartın’da okuyan Üniversite öğrencileri “Dillerden Gönüllere” adlı hikâyeli şiir gecesi düzenlediler. Yoğun katılım altında izlenen programa Gençlik Spor İl Müdürü Ali Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, KYK İl Müdürü Zafer Çakan, Gençlik Merkezi Müdürü Muammer Kaya katıldı. Üniversite öğrencileri ünlü şairlerin eserlerini okudu. Gece ye damgasını vuran ise yazarlardan birisi olan Ayşen Ayas hayat hikâyesini anlattı. Ayas’ın kendi hikâyesini anlatmasının ardından kendi yazdığı “Sen Bilemezsin” adlı eser seslendirildi.

Şiirlerin aralarında okunan besteler geceye ayrı bir renk katarken gecede hem neşeli hem duygusal anlar yaşandı. Programın ardından konuşma yapan Gençlik Spor İl Müdürü Ali Özdemir, ”Bartın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi olarak üyelerimizin hazırlamış olduğu ve Kültür Merkezi büyük salonda gerçekleştirdiğimiz "Dillerden Gönüllere" isimli şiir dinletisine gençlerimizin ilgisi oldukça yoğundu. Birbirinden güzel duygu yüklü şiirleri seslendiren gençlerimiz geceye katılanlara duygusal anlar yaşattılar. Organizasyonda emeği geçen tüm gençlerimize ve katılan değerli konuklarımıza teşekkür ederiz”dedi.

Programın ardından hayranları ile sabah kahvaltısında buluştu. Kahvaltıda konuşan Ayas, “Gerçekten çok güzel bir ekip, kısa sürede hazırlanmış bir program anacak bu kadar güzel olabilirdi. Ben sizin ilk programımız deyince ben inanamadım, gerçekten çok güzel program yapmışsınız. Gerçekten her birinizin emeğine sağlık, tekrardan bu davranışınız için sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.