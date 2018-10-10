BARTIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 17:18

Yol ve kaldırım hazırlıkları başladı

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yol, kaldırım düzenleme çalışmalarına devam ediyor.Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kemerköprü Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarına bağlı sokaklarda gerçekleştireceği yol, kaldırım düzenleme çalışmaları...

Yol ve kaldırım hazırlıkları başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yol, kaldırım düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kemerköprü Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarına bağlı sokaklarda gerçekleştireceği yol, kaldırım düzenleme çalışmaları için söküm çalışması gerçekleştirdi.

Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın” Altyapı çalışmaları biten cadde ve sokaklarımızın yol ve kaldırımlarını düzenlemeye devam ediyoruz. Bu çerçevede Kemerköprü Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarına bağlı sokaklarda sorunsuz yaya ve taşıt ulaşımı sağlamak üzere düzenleme çalışması başlatmak için eski ve hasarlı tüm yapıları sökmeye başladık. Cadde ve sokaklarımızda doğalgazla birlikte belediyemiz alt yapı hatlarının yenilenmesi ve diğer kurumların alt yapı işlerinin tamamlanmasının ardından çalışmalara başlıyoruz. Bu sayede yolların tekrar tekrar kazılıp açılmasına ve bozulmasına müsaade etmemiş oluyoruz. Bu bölgede de aynı şekilde başlattığımız çalışmaları da kısa sürede tamamlayıp gerekli tüm alt yapı ihtiyaçları karşılanan diğer cadde ve sokaklarımızı da süratle düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku