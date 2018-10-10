Yol ve kaldırım hazırlıkları başladı

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yol, kaldırım düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kemerköprü Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarına bağlı sokaklarda gerçekleştireceği yol, kaldırım düzenleme çalışmaları için söküm çalışması gerçekleştirdi.

Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın” Altyapı çalışmaları biten cadde ve sokaklarımızın yol ve kaldırımlarını düzenlemeye devam ediyoruz. Bu çerçevede Kemerköprü Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarına bağlı sokaklarda sorunsuz yaya ve taşıt ulaşımı sağlamak üzere düzenleme çalışması başlatmak için eski ve hasarlı tüm yapıları sökmeye başladık. Cadde ve sokaklarımızda doğalgazla birlikte belediyemiz alt yapı hatlarının yenilenmesi ve diğer kurumların alt yapı işlerinin tamamlanmasının ardından çalışmalara başlıyoruz. Bu sayede yolların tekrar tekrar kazılıp açılmasına ve bozulmasına müsaade etmemiş oluyoruz. Bu bölgede de aynı şekilde başlattığımız çalışmaları da kısa sürede tamamlayıp gerekli tüm alt yapı ihtiyaçları karşılanan diğer cadde ve sokaklarımızı da süratle düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.