Baş Antrenör Zeljko Obradovic maçın ardından açıklamalarda bulundu

Gerilla savunmasının baskısı Kızılyıldız'ı çok etkiledi ve konuk ekip ilk 6 dakikada sadece 4 sayı bulabildi. Karşılaşmanın ilk çeyreğinde Mathias Lesot ceza sahası içinde 5'i hücum ribaundu olmak üzere toplam 8 ribaund kaydetti. Ev sahibi ekip ilk çeyreği 20-11 önde tamamladı.

Önce Kırmızı

İlk çeyreğe göre deplasman takımı sabırlı atağıyla topu çok iyi babilbet dolaştırdı. Kızıl Yıldızlılar böyle yaparak hem liderliği ele geçirdi hem de puan farkını açtı. 33-40

OBRA EKİBİ DENGEYİ BULUYOR

İkinci yarıda Obradovic'in öğrencileri sahada Yaam Madal ile eşitliği sağlamak için geri geldi. 52-54

2 saniye kala üç sayı

Ev sahibi gerillalar son 3 dakikada 6 sayı ile liderliği ele geçirdi. O andan itibaren Red Star hemen eşitliği sağladı ve Luca Vildoza öne çıktı. Son top müsabakasında Kızıl Yıldız, Nedovic'in üçlüğü ile maçı 76-73 kazandı. Nedovic'in galibiyeti, oyundaki tek 3'üydü. Yıldız maçı 20 puanla tamamladı. Bu sonuçla Kızıl Yıldız 6. maçını kazanırken, Gerillalar 4 maç kazandı.

Obradovic: "Sorumluluk alıyorum"

Belgrad temsilcisinde bu sezon rakip için iki adaylık kaybedildi, baş antrenör Obradovic maçın ardından şunları söyledi: "Öncelikle rakibim Victorie'yi tebrik etmek istiyorum. Kader onlardan yanaydı. Videoyu yeni izledim ve ikimiz de berabere kaldık. Son dakikalarda dört açık şut ve hiçbirini kaçırmadık, neden bilmiyorum. Perde arkasından şutlarımıza baktığımızda istediğimiz yüzdeleri alamıyoruz. Her oyunda olduğu gibi bu maçta da oyuncularımla babilbet giriş birlikte olacağım ve sorumluluğunu alacağım. Bu darbeler olsa kimse bizim sorunlarımızdan bahsetmezdi. Ama devam etmeliyiz ve hayatımda yaptıklarımın sorumluluğunu alıyorum.

"Bunun olması için dua ediyorum"

Partizan, son Adriyatik Ligi serisinde rakibi karşısında zorlu bir koşuya imza attı ve beş maçın ardından seriyi kaybetti. Partizan meselesiyle ilgili olarak Obra şu açıklamayı yaptı: "Hava çok iyiydi ve taraftarlara rica ediyorum sorun olmasınlar. Başardılar. Güzel bir tablo Avrupa'ya gitti. Durum bu. "İhtiyacımız var. Holliganları odada tanıyın" "Sırbistan liginde neden 'bombalama' oluyor? Bu, ligin farklı davranması gerektiği anlamına gelir. Holiganları odadan çıkarmalıyız"