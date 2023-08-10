Başkan Çınar: 'TOKİ konutlarında yoğun bir çalışma var'

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İkizce Mahallesinde yapımına başlanılan TOKİ Konutlarında incelemelerde bulundu. Çınar, konutların olduğu bölgede ki inşaat çalışmalarının sıcak havaya rağmen yoğun bir tempoyla devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Malatya’nın farklı bölgelerinde başlatılan TOKİ Konutlarının önemli bir kısmının yer aldığı İkizce Mahallesindeki birinci ve ikinci etap konut yatırımlarında önemli bir mesafe alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen İkizce’de ki TOKİ konutların olduğu alanda bir yandan yapım işlerinde büyük bir mesafe alınan konutlarda çalışmalar yapılırken diğer taraftan yeni konutların olduğu bölgede temel kazı ve temel donatıların yerleştirilmesi gibi alt yapı hizmetlerine ağırlık veriliyor.

İkizce TOKİ Konutlarının olduğu bölgede yoğun bir çalışmanın olduğunu ifade eden TOKİ Yetkilileri, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin ardından ihalesi yapılan 14 bin 338 adet konuttan 8 bin 799’unun yer aldığı İkizce Mahallesindeki TOKİ Konutlarındaki bütün binaların yapım işlerinin hız kazandığını, ilk etapta tamamlanacak olan konutların depremzedelere teslim edilmesi için de yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söylediler.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, İkizce Mahallesindeki TOKİ Konutlarının şantiye alanına giderek yetkililerle bir araya geldi. TOKİ yetkililerinin yanı sıra ihaleyi alan müteahhit firmanın yetkililerinin katıldığı toplantıda devam eden inşaatlar ve temeli yeni atılan konutların bitme aşamasına kadar olan süreçleri tüm yönleriyle ele alındı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ihalesi tamamlanıp yapım işleri hız kazanan, toplam 8 bin 799 konutun yer aldığı TOKİ Konutlarıyla birlikte İkizce Mahallesine yeni bir yaşam alanı kurulacağını söyledi.

İkizde Mahallesindeki birinci etap konutların depremzede ailelere teslim edilmesi için yoğun bir çalışmanın olduğunu hatırlatan Başkan Çınar, “ Büyük bir yıkıma sebep olan 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapımına başlanan İkizce Mahallesi birinci ve ikinci etap konut alanında çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Sert bir zemine sahip bu bölgemizde TOKİ ekipleri tarafından bir yandan şantiye alanları hazırlanırken diğer taraftan konutların temel kazıları yapılıp, temel donatılar yerleştiriliyor. Bitme aşamasına gelen konutları görmek bizi sevindirmektedir. Bizlerde sık sık burayı ziyaret ederek şantiye şefimizden ve müteahhitlerden detaylı bilgiler alıyoruz, fikir alış verişi yapıyoruz. TOKİ yetkilileri ve müteahhitlerle bir kez daha bir araya gelip, konutların son durumu ve projeler üzerine detaylı olarak bir toplantı yaptık. Burada beşinci ayda yer teslimi yapıldıktan sonra 93 bloğun temel kazısı hazırlanırken, 29 bloğun ise temel donatıların yerleştirilmesi tamamlandı, keza 9 blokta da tünel kalıp sistemi yapılacak seviyeye getirildi" şeklinde konuştu.

Yaşanan büyük deprem felaketinden sonra hızlı bir şekilde yapımına başlanan TOKİ Konutlarının, depremde ağır hasar alan konutları bulunan ihtiyaç sahiplerine tahsis edileceğini dile getiren Çınar, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde depremzedelerimizin barınma ihtiyaçlarının kalıcı ve güçlü yatırımlarla giderilmesi için dev adımlar atıldı. Allah’a şükürler olsun ki çok büyük bir devletimiz var, bütün imkanlar depremzedelerin emrine sunuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın gözetiminde TOKİ ve ilgili müteahhit firmaların yoğun mesaisiyle birlikte buraya deprem yönetmeliğine uygun konutlarla birlikte yeni bir yaşam alanı kuruluyor. Konutların en kısa sürede teslim edilmesi içinde belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Üzerimize düşen ne varsa yerine getirdik, bundan sonrada aynı mantıkla hareket ederek gereken ne varsa yerine getireceğiz. Rabbim kazasız belasız bir şekilde inşaatların tamamlanmasını bizlere nasip etsin. TOKİ konutlarının yapımından sorumlu yetkililer ve inşaatlarda çalışan işçi kardeşlerimizin emeklerini bizler asla unutmayacağız. Sıcak havaya rağmen inşaat alanında gördüğümüz hummalı ve yoğun çalışma bizleri mutlu etmektedir. İnşallah konutlarımızın tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlarımız aileleriyle yeni evlerine taşınarak hayatlarını güvenli alanlarda huzurla sürdürme imkânına kavuşmuş olacaktır. Deprem yaralarının sarılması için Malatya’ya büyük yatırımların gelmesi talimatını veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, TOKİ Başkanlığımıza ve ilgili bütün kurumlara şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. İnşaat alanında yoğun bir emek sarf eden, alın teri döken ve çalışan şantiye görevlilerimiz ve işçilerimize ise ayrıca teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar konuşmasından sonra inşaat alanını gezip çalışanlara ‘kolaylıklar’ diledi.