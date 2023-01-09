Başkan Çınar, “Basın, Toplumun Ortak Sesidir”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında; “Gazetecilik, her koşulda gerektirdiği dinamizm ve fedakârlığıyla icrası zor, ülkenin vicdanı olma vasfını elinde bulunduran nadide mesleklerden biridir. Objektif ve ilkeli basın, toplumların gelişmesinde büyük bir paya sahiptir. İletişim ve etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, kamuoyuna doğru, tarafsız bilgi akışı sağlama, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi çok yönlü bir görevi yerine getirmektedir.

Kamu yararına hizmet yapmakta olan basın mensuplarımız, ülkemizin olduğu gibi kentimizin ve ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Basınımızın halkımızı gelişen olaylar hakkında bilgilendirmek için ortaya koydukları emek ve gayreti takdirle karşılıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getirerek halkımızın haber alma hakkını sağlayan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularımla kutlarken, ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, görevi başında bulunanlara çalışmalarında üstün başarılar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.