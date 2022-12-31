Başkan Çınar, 'Bütün Hemşehrilerimize Mutlu ve Huzurlu Bir Yıl Diliyorum'

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, '2023 yılında da her geçen gün büyüyen ve gelişen Yeşilyurt'umuzda yeni hedefler, yeni projeler ve yatırımlarla kentimize en iyi şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz.' diye konuştu.

Başkan Çınar, 'Bütün Hemşehrilerimize Mutlu ve Huzurlu Bir Yıl Diliyorum'
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeni bir yıl; yeni bir başlangıç, yeni umutlar demektir. Her yeni yıl, canlanan umutların, özlemlerin, beklentilerin, mutlu yarınların habercisidir. Milletçe, üzüntü ve sevinçlerle dolu bir yıla daha veda edip, umut ve beklentilerle dolu yeni bir yıla girmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. 

Yeni yılda, huzura ve mutluluğa olan umudumuzu tazeleyerek, beklentilerimize ulaşmak için çok çalışıp başta kamu kurum ve kuruluşlar olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek Yeşilyurt’umuzun gelişmesi ve kalkınmasını sağlayacak çalışmaları yapmak en önemli hedefimiz olacaktır.

Bütün mesai arkadaşlarımla birlikte gece gündüz demeden Yeşilyurt için ve sizler için çalışmaya yeni yılda kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz. ‘Halka Hizmet Hakka Hizmettir’ düsturu ile 2023 yılında da daha güzel, daha modern ve yaşam standartı yüksek bir Yeşilyurt için çalışmalarımızı planlamak ve belirlediğimiz hedeflere ulaşmak en büyük gayemiz olacaktır. 

Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmanın üst seviyede olduğu güzel ilçemizi, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ‘Türkiye Yüzyılı’ Vizyonuna uygun yatırımlarla buluşturmaya yeni yılda da aynı kararlılıkla devam edeceğimizi belirtmek isterim. 

2023 yılının; şehrimiz, ülkemiz ve tüm dünya için en başta sağlık olmak üzere barışın ve hoşgörünün, milli birlik ve beraberliğin yaşandığı, huzurun, adaletin ve mutluluğun egemen olduğu bir yıl olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyor, bu yeni yılda tüm değerli hemşehrilerime ve aziz milletimize sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazançlarla dolu günler temenni ediyorum.” dedi.
 

Bülten
Hasan Yağmur

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