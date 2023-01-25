Başkan Çınar Engelli Mehmet Kaçan'ın Akülü Araç Talebini Yerine Getirdi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay ve Çukurdere Mahalle Muhtarı Mehmet Fatih Gönültaş ile birlikte Mehmet Kaçan’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Aile fertleriyle sohbet edip taleplerini dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde başlatılan ‘Madikal Malzeme’ Projesi kapsamında satın alınan akülü aracı Mehmet Kaçan’a hediye etti.

Akülü aracına kavuşmanın sevincini yaşayan Mehmet Kaçan ile annesi, hem ziyareti hem de akülü araç hediyesinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.

Çukurdere Mahalle Muhtarı Mehmet Fatih Gönültaş ise, Yeşilyurt Belediyesinin sosyal yardım faaliyetlerinin örneklik teşkil ettiğini ifade ederken, “Sosyal projeler noktasında örnek çalışmalar uygulayıp vatandaşların her zaman yanında yer alan Yeşilyurt Belediyemiz Emanet Çarşısı başta olmak üzere diğer sosyal sorumluluk projeleri ve yardımlarla her zaman göz doldurmuştur. Belediye Başkanımız mahallemizde yaşayan Mehmet kardeşimizin akülü araç talebini geri çevirmedi, kendisine şahsım ve aile adına şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Engelli vatandaşların sosyal hayata katılımlarını artırılmasının toplumsal gelişim açısından önemli olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Bizim sloganımız Mutlu İnsanların Şehridir, ilçemizde yaşayan bütün vatandaşlarımızın mutluluğu, refahı ve huzuru ile yaşam seviyesini yükseltmek bizim öncelikli hedefimizdir. Çukurdere mahallemizde ikamet eden Mehmet Kaçan ile ailesinin misafiri olduk. Mahallemizde yaptığımız bir toplantıda Mehmet kardeşimizin akülü araç talebiyle ilgili bizlere bilgi verilmişti. Bizde bugün kendisini ziyaret ederek hem aracını teslim ettik hem de güzel bir sohbet yaptık. Sanatsal kurslara katılıp sosyal hayattan kopmayan Mehmet kardeşimiz artık yeni aracıyla birlikte istediği yere rahat bir şekilde gidebilecek, gördüğü eksiklikleri, yapılması gerekenleri bizimle paylaşarak bir nevi fahri görevlimiz olacaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak engelli ve dezavantajlı olan hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gidermek, taleplerini yerine getirmek ve hayatlarını kolaylaştıracak hizmetler sunmak bizim asli görevimizdir. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzde bu hizmetleri başarılı bir şekilde sürdürüyor. Emanet Çarşımızla, sosyal yardımlarımızla ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin 365 gün boyunca yanlarındayız, onların her türlü ihtiyacını gidermek için seferber olduk. Dün ve bugün olduğu gibi bundan sonra da engelli kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Mehmet Kaçan ile ailesine bu güzel misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Mehmet kardeşimizle yine bir araya geleceğiz, onu asla yalnız bırakmayacağız. Akülü aracımız hâyırlı uğurlu olsun. Rabbim sağlıkla kullanmasını nasip etsin.” diye konuştu.