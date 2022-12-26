Başkan Çınar, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesindeki Yol Yenileme Çalışmalarını İnceledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ve Mehmet Nogay, Hoca Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen yol açma, yenileme ve sıcak asfalt serim çalışmalarını incelediler.

Mahalle yapılan tüm yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan Hoca Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır, “Başkanımız her zaman bizim yanımızda, çalışmalarını takdirle karşılıyoruz ve kendisini çok seviyoruz. Mahallemizde devam eden yol yenileme hizmetlerinde emeği geçen herkese şahsım ve mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

Mahalle sakinleri ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, 2019 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerinde Hoca Ahmet Yesevi Mahallesine verdikleri tüm sözleri teker teker gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.

Yeşiltepe’nin topyekün gelişmesinin Yeşilyurt’un modern bir kent hüviyetine ulaşması bakımında önemli olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Hoca Ahmet Yesevi Mahallemizin sorunlarını kalıcı çözümlerle gidermeye devam ediyoruz. Mahalle Muhtarımız ve mahalle sakinlerimizin büyük destekleriyle, ele ele vererek gönül gönüle çalışarak burada yaşayan değerli hemşehrilerimizin refahı için, huzuru için, sağlığı için hizmetlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürmekteyiz. Yeşilyurt için seçimlerde 45 proje vaat etmiştik, şu anda 90 projeyi hemşehrilerimizle buluşturduk, yeni yılda daha fazla çalışarak bu sayıyı el birliğiyle inşallah artıracağız. Yeşiltepe bölgemizin gerek fiziksel gerekse de sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönden değişimi bizim için büyük önem arz ediyor. Göreve geldiğimiz günden beri bu bölgemizin gelişimi ve değişimi noktasında önemli hizmetlerde bulunduk. Hoca Ahmet Yesevi mahallemizin çehresini değiştiren, daha cazip hale gelmesini sağlayan yatırımlarımıza her geçen gün bir yenisini daha ekliyoruz. TOKİ ile işbirliği halinde yapımını tamamlayarak anahtarlarınızı teslim ettiğimiz, 383 konut ve 6 işyerinin olduğu Kentsel Dönüşüm Binalarımız iç ve dış tasarımı ve sosyal yaşam alanlarıyla buraya farklı bir güzellik kazandırdı. Konutların çevresindeki alanların düzenlenmesi, kaldırımlarının yenilenmesi ve yollarının güvenli hale gelmesi için ekiplerimiz yoğun bir tempoyla çalışıyorlar. Hoca Ahmet Yesevi mahallemiz bu ve benzeri tüm yatırımlarımızla daha fazla güzelleşirken, kaliteli ve nitelikli yatırımlarda çoğaldıkça daha fazla tercih edilmeye başlandı. Ekiplerimize yardımcı olan mahalle muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilyurt’un daha konforlu yollara kavuşması içinde elimizden geleni yapıyoruz. ‘Hep hizmet sürekli hizmet’ anlayışı ile sorumluluğunu üstlendiğimiz ilçemiz için durman dinlenmeden çalışmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.

