Başkan Çınar, Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezi Kursiyerlerini Ziyaret Etti

Yeşilyurt’un kültürel ve sanatsal vizyonunu geliştirmek adına kültürel hizmetlere ayrı bir önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, son yıllarda yapılan yatırımlarla çehresi günden güne değişen Kiltepe mahallesinde hizmete sunulan Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezindeki çalışmaları yakından takip ediyor.

Kiltepe ve çevre mahallelerde ki kadınlara yönelik hizmete sunulan tekstil kursunu ziyaret ederek burada yapılan el emeği göz nuru eserleri inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bir yandan geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını sağlayan diğer taraftan ürettikleri ürünleri satarak ev bütçelerine katkı sunan kursiyerlerin gayretlerini takdirle karşıladıklarını söyledi.

Kursiyerlerle tek tek sohbet ettikten sonra Erdem Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan özel gösteriyi takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çocuklarla yakından ilgilenip hediyeler dağıttı.

Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezindeki eğitim faaliyetlerine gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşilyurt’un dört bir tarafında açtığımız Yeşilkonaklarımız, Kültür ve Sanat Merkezlerimizdeki kurslara ve eğitimlere katılan mahalle sakinlerimizin hazırladıkları sergiler, etkinlikler ve kültürel faaliyetler, ilçemizin kültürel ve sanatsal vizyonun daha nitelikli hale gelmesini sağlıyor. İlçemizdeki 30 ayrı merkezimizde bu tür faaliyetleri sık sık yaparak yapıyoruz. Son yıllarda hayata geçen fiziksel ve sosyal yatırımlarla çehresi her geçen gün değişen Kiltepe mahallemiz ve çevre mahallelerden gelen mahalle sakinlerimiz ve çocuklarımızın buradaki eğitimlere gösterdikleri ilgi ise bizi ayrıca sevindirmektedir. Kiltepe mahallesinde hizmete sunduğumuz bu merkezimizin ilk günüyle bugünü karşılaştırdığımız zaman buranın yoğun talep görmesi, mahalle sakinlerimizin bir arada olması, çocuklarımızın güzel ortamlarda eğitim alması ve bununla birlikte mahallelilik kültürünün güçlü tutulduğunu görmek ilçemizin planlı ve sağlıklı gelişimi açısından büyük önem arz etmektedir. Burayla birlikte yine farklı alanlarda açtığımız kurslara ev sahipliği yapan Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezimizin de bu bölgede olması Kiltepe ve çevre mahallelerimizin sosyal gelişimini daha ileriye bir seviyeye çıkmasına, bu bölgenin daha cazip hale gelmesini sağladı. 4 ile 4 yaş grubundaki çocuklarımızın eğitim aldığı Erdem Okulumuzun da burada hizmete sunmamız bu merkezimizin renkli ve cıvıl cıvıl bir ortama ulaşmasına vesile oldu. Çocuklarımızın bu neşesi, mutluluğu, gösterilerdeki başarıları bizleri gururlandırmıştır. Her bir çocuğumuzun bir hayali ve beklentisi var, burada öğrendikleri bilgiler ve edindikleri arkadaşlıklar onların geleceğe daha güzel hazırlanmalarını sağlayacaktır. Bizlerde çocuklarımızın güzel bir hayata hazırlanmalarına açtığımız bu tür mekanlarla ve sunduğumuz hizmetlerle katkı sunmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize ve kadınlarımıza yönelik bu tür etkinliklere çok büyük ehemmiyet gösteriyoruz.” diye konuştu.

Konuşmasında kültürel ve sanatsal hizmetlere çok fazla önem verdiklerinden bahseden Başkan Çınar, “Yeşilyurt’lu hemşehrilerimizin eğitimden sağlığa, kültürden sanata ve spora kadar her alanda farklı kurslara katılmalarını teşvik etmek, onların eğitim hayatlarını daha kaliteli hale getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İlçemizde bu yılı kültür ve sanat yılı olarak ilan ettik, her hafta farklı bir konu başlığı altında düzenleyeceğimiz panel, kongre, konferans, seminer ve şenliklerle hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız.” diye konuştu.