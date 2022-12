Başkan Çınar, “Planlı, Sistemli Ve Disiplinli Çalışmak Başarının Altın Kuralıdır”

Kernek Anadolu Lisesi Konferans Salonunda öğrencilerin yoğun ilgisi altında gerçekleşen ‘Söz Sizde’ etkinliğine, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı. Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kernek Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kernek Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Toğrulca, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı misafir etmekten çok büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ise Yeşilyurt Belediyesi ile uyumlu ve koordineli çalışarak Yeşilyurt’un eğitim kalitesini yükseltmeye devam ettiklerini ifade etti. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, gelecek nesillere şekil verecek olan gençlerin eğitim başta olmak üzere kültürel ve sosyal seviyelerini geliştirmek için her türlü desteği verdiklerini söyledi. Konuşmasında öğrencilere gelecek hayatlarıyla ilgili tavsiyelerde de bulunan Çınar, “350 bine yakın hemşehrimizin yaşadığı ilçemizi büyütmek ve geleceğe hazırlamak için her alanda çok dinamik ve aktif çalışırken gençlerimizi asla ihmal etmiyoruz. Geleceğimize şekil verecek olan siz değerli gençlerimizi gerek eğitim gerekse de sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönden en güzel şekilde geliştirmek için çok sayıda yatırımı ilçemize kazandırdık. Sayısı 27’e ulaşan Millet kıraathanelerimizle, spor sahalarımızla, teknoloji atölyelerimizle, robotik kodlama mekânlarımızla, bilgi evlerimizle, kültür ve gençlik merkezlerimizle sizlere en güzel şartlarda hizmet ediyoruz. Gençlerimizi hangi alanda geliştirmek gerekiyorsa o alanda en güzel, en kaliteli hizmetleri gerçeğe dönüştürüyoruz. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizle işbirliği halinde ilçemizin eğitim seviyesini daha güçlü ve başarılı hale getirmek için hep birlikte güzel ve kaliteli hizmetler üretiyoruz. Bu memleket, bu şehir ve bu ilçe hepimizin. Bizler her zaman birlikte çalışmaktan, birlikte projeler üretmekten yanayız. Gençlerimizin fikir, öneri ve taleplerine ise çok büyük ihtiyaç duyuyoruz. ‘Söz Sizde’ projemiz ile de okullarımızı ziyaret ediyoruz ve gençlerimizin taleplerini bire bir öğrenip, yapılacak bir şey varsa hemen yerine getiriyoruz. Ortaya konulan farklı talepler ve isteklerden üst seviyede yararlanıyoruz. Şehrimizin farklı bölgelerinden buraya gelerek eğitim hayatını sürdüren öğrencilerimizin talepleri ve istekleri bizim yolumuza ışık tutacaktır. ‘Söz Sizde’ diyerek bugünde öğrencilerimizi dinleyeceğiz ve yeni hizmetlerin kapısını hep birlikte aralayacağız” ifadelerini kullandı.

Güzel bir gelecek için planlı ve çok çalışmanın önemli olduğunu dile getiren Çınar, “Başarılı ve güzel bir hayatın temelinde planlı, sistemli ve çok çalışmak vardır. Çok çalışmazsak, emek vermezsek ve üretmezsek kalıcı ve güzel başarılara asla sahip olamayız. Öğrencilerimizin hayali ve hedefi olması lazım, bu hedefe ulaşmak içinde tabii ki çok çalışması, özveri ve fedakarlıkta bulunması gerekiyor. Hiçbir şey hayal etmeden, emek vermeden ve uğraşmadan gerçeğe dönüşmez. Öğrencilerimizin bu yaşlarda okumaya, sanatsal ve kültürel faaliyetlere daha fazla ilgi göstermesi gerekiyor. Kitap okumadan, sosyal ve sportif bir faaliyete katılmadan bir öğrencinin gelecekte başarılı olması mümkün değildir. Planlı, sistemli ve disiplinli çalışmak ise başarının altın kuralıdır. Hayatımızı bilgi ve eğitim temelinde yükseltmeliyiz. Gençlerimizden büyük beklentimiz var, çünkü gelecekte bu ülkeyi sizler yöneteceksiniz, bizler bayrağı size dev edeceğiz. Sizlerin de bugünlerde gelecekte alacağınız sorumlulukları bilerek derslerinize odaklanmanız ve yeteneklerinize uygun bir meslek dalı belirleyerek bu hedefe kararlı bir şekilde ulaşmalısınız. Dünyayı ve gelişen hayatı yakından tanımak içinde mutlaka yabancı dil öğrenmeniz gerekiyor. Devletimiz bu konuda çok güzel hizmetler sunuyor, sizlerin de bu imkanlardan en iyi şekilde faydalanmanız gerekiyor. İlçemizdeki hem eğitim mekânlarımızın hem de belediyemizin kapıları sizlere sonuna kadar açıktır. Bizler 2019 yılındaki seçimlerinde bölgemizin ihtiyaç duyduğu 45 proje vaadinde bulunmuştuk, ilçemiz için hedefler belirlemiştik. O günden bugüne kadar hedefimize ulaşmak için ekibimizle birlikte her günümüzü çalışarak, gece gündüz demeden büyük emekler vererek tüm sözlerimizi yerine getirdik, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vaatlere ilaveten şehrimize katma değer katacağına inandığımız 42 yeni projeyle birlikte toplamda 87 projeyi ilçemize kazandırdık. Ancak bizim hayatımızda durmak asla yok, alacak çok yolumuz gidecek çok mesafemiz var, her yeni güne yeni bir umutla başlıyoruz ve yarınlarımızın bugünden daha güzel olması için çok çalışıyoruz. Büyük bir ilçe olan Yeşilyurt’u yönetmenin verdiği ağır sorumlulukları bilerek işimize dört elle sarılmış durumdayız. Sabahın ilk ışıklarından gece yarılarına kadar sizleri için hemşehrilerimiz için çalışıyoruz“ diye konuştu.

Samimi ve güzel bir atmosferde geçen söyleşide öğrencilerin tüm sorularına yanıt verip, tecrübelerini paylaşan Çınar, söyleşinin sonunda içerisinde internet paketi, telefon tutucusu ve anahtarlık olan hediye paketlerini öğrencilere verdi.