Başkan Çınar, sanayi sitesinde gerçekleşen temizlik çalışmalarını inceledi

Yeşilyurt belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri, yaşanan büyük depremlerin ardından Malatya’da devam eden bina yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında vatandaşların sağlığını korumak ve yaşam koşullarını daha iyi şartlara getirmek amacıyla, çöp toplama, yol ve kaldırım temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ‘asrın felaketi’ büyük depremlerden ciddi seviyede etkilenen Yeşilyurt İlçesinde depremden dolayı oluşan sorun ve sıkıntıları minimum seviyeye çekmek hedefiyle ilçenin dört bir tarafında yoğun bir tempoyla çalışan Yeşilyurt Belediyesi, sokak ve caddelerin sağlıklı yaşam koşullarına sahip olması için temizlik hizmetlerine ayrı bir özen gösteriyor.

Yeşilyurt’un ‘temiz ve düzenli ilçe’ hüviyetinin muhafaza edilmesi, korunması ve güçlendirilmesine yönelik gerçekleşen çalışmaları yerinde takip ederek gerek vatandaşlar gerekse de esnafların taleplerini dinleyen ve çalışma alanlarının genişletilmesine yönelik ekiplere talimatlar veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Sanayi Sitesinde gerçekleşen çöp toplama, süpürme, kaldırım ve yol yıkıma çalışmalarını yerinde inceledi.

Yaşanan deprem felaketinden dolayı işyerlerini kapatmak durumunda kalan esnafların yeniden dönüş yaptıkları Sanayi Sitesindeki eksiklikleri ve iletilen talepleri yerine getirmek amacıyla ekipleri seferber ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Depremden büyük oranda etkilenen Sanayi Sitemizdeki işyerlerinin yeniden açılmasıyla birlikte oluşan hareketliliği göz önünde bulundurup kentimizin ekonomik hayatına büyük katkılar sağlayan esnaflarımızın daha hijyenik ve temiz şartlarda üretim yapması için imkanlarımızı seferber ettik. Burada büyük bir özveri ve gayretle kendi işini sürdüren esnaflarımızın yanındayız, onların daha iyi şartlarda işini sürdürmesi için bizlerde var gücümüzle destek oluyoruz. Sanayi alanlarımızın temiz ve düzenli olması, esnaflarımızın rahat ve iyi koşullarda işini sürdürmesi temel önceliğimizdir. Ekiplerimize gerekli talimatları verdik, yol yıkamadan çöp toplamaya, kaldırım temizlemeden yıkılan binalardan oluşan hafriyatları kaldırmaya kadar temizlikle ilgili her türlü önlemi alıyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı personellerimiz ve araç filomuzdaki iş makinalarımız Sanayi Sitemizin temiz, hijyenik ve güzel bir ortama sahip olması için mekanik temizlemeden süpürmeye, çöp toplamadan yolların yıkanmasına kadar farklı alanlarda çalışarak buranın sorunlarına kalıcı çözümler getirmeye çalışıyorlar. Bizlerde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek hem personellerimizle bir araya geliyoruz hem de esnaflarımızın taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Yaşanan deprem felaketinden dolayı Malatya’nın dört bir tarafının temiz ve düzenli olmasının herkesin ortak görevi olduğunu hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çöplerin ve binalardan çıkartılan hafriyatların konteynırlara atılmasının temizlik hizmetlerinin daha hızlı ve akıcı olmasını sağlayacağını ifade etti.

Konuşmasında vatandaşlara çağrıda bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Malatya hepimizin yuvası ve evidir, ağır bir süreç yaşıyoruz. Bu zorlu dönemde şehrimizi temiz tutmak, sağlıklı yaşam koşulları oluşturmak, devam eden çalışmalara destek olmak hepimizin ortak vazifesidir. Çöplerin ve yıkılan binalardan çıkartılan hafriyatların ve malzemelerin konteynırlara bırakılması temizlik hizmetlerini hızlandırmasıyla birlikte personellerimizin iş yükünü hafifletecek olup, iletilen taleplerin daha hızlı ve akıcı bir şekilde çözülmesine vesile olacaktır. Konteyner yanlarına bırakılan çöpler sahada çalışan personellerin işini zorlaştırmaktadır, çöplerimizi lütfen konteynırlara atalım ve çalışmalara destek olalım. Hep birlikte el ele verip şehrimizi ve ilçemizi bu zorlu dönemde ayağa kaldırmalıyız. Şehrimizin her noktasında yoğun bir çalışma var, bizlerde ekiplerimizi seferber ettik, personellerimizle, küçük büyük kamyonlarımızla, temizlik araçlarımızla 7/24 sahadayız, özellikle molozların ve hafriyatların konteynırlara atılması personellerimizin işini kolaylaştıracaktır. Hemşehrilerimizin bu konuda ekiplerimize yardımcı olacaklarına ve duyarlı davranacaklarına eminiz. Depremden önce 11 bin 500 adet konteynırla çöpleri topluyorduk ancak yaşadığımız bu zorlu süreç sonrasında 3 bin adet daha konteynır daha eklememize rağmen konteynır yanlarına ve çevrelerine bırakılan ambalaj atıkları, atık malzemeler, kutular ve diğer çöplerden dolayı personellerimizin işi zorlaşıyor, hepimizin daha duyarlı olup sahadaki personelimizin işini kolaylaştırması gerekiyor, ekiplerimize lütfen yardımcı olalım. Temiz bir Yeşilyurt için bizler durmadan, dinlenmeden canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.