Başkan Çınar, 'Üç Aylar ve Regaip Kandili Mübarek Olsun'

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Üç Aylar ve Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında; Regaip Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç ayların, Müslümanlar için manevi bir hasat mevsimi olduğunu ifade etti.

Mesajında mağfiretin, bereketin ve lütfun bol olduğu üç ayları müjdeleyen Regaip tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni eden Başkan Çınar, “ Rahmeti ve bereketiyle mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili’ne kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bizleri, sağlıkla, huzurla bu mübarek günlere kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Üç aylar, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı günlerdir. İslam Âleminde son derece önemli yere sahip olan kandil gecelerinin ilkini; perşembeyi cumaya bağlayan geceyi Regaib Kandili olarak idrak edeceğiz. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde bu manevi iklimi fırsat bilerek, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının tahsis edilmesine, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeşertilerek daha da güçlendirilmesine gayret göstermeliyiz.

Tüm hemşerilerimin ve İslam Âleminin Regaip Kandilini tebrik eder, mübarek üç ayların ve Regaip Kandil’inin tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum.” dedi.

