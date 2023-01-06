Başkan Çınar, “Yeşilyurt Bilim Merkezimizi Gençlerimizin Hizmetine Sunacağız”

2019 Yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerinde ki vaatlerinin büyük bir kısmını Yeşilyurt’lularla buluşturan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın gençleri teknolojik anlamda geleceğe hazırlamak için taahhüt ettiği ‘Yeşilyurt Bilim Merkezi’ Projesi 2023 yılında gençlerin hizmetine sunulacak.

Çilesiz ile Tecde mahallelerinin birleşme noktasında faaliyete geçen Yeşilyurt Belediye Semt Pazarı-1’de bilimsel, kültürel ve sanatsal çalışmalar için ayrılan bölümde hizmete sunulacak olan ‘Yeşilyurt Bilim Merkezi’ Projesinde ‘Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi, Sanal(Vr-Ar) Atölye, Teknoloji Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi, Tasarım Atölyesi ve Dijital İçerik Atölyesi (GreenBox)’ yer alacak.

‘Yeşilyurt Bilim Merkezi’ Projesi için Malatya ve Ankara’da ciddi temaslar yürüten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın girişimleri neticesinde; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) sunulan projeyi onaylarken, bu güzel gelişmenin ardından projenin hayata geçeceği mekanda çalışmalar hız kazandı.

Gençleri geleceğin teknolojileri ve uzay bilimleri alanında en güzel şekilde yetiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, projenin hizmete gireceği alanı ziyaret ederek Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli ve Yeşilyurt Belediye AR-GE Müdürü Eyüp Özpolat’tan detaylı bilgiler aldı.

Yeşilyurt Bilim Merkezi Projesini gençlerle buluşturacaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “2019 yılındaki seçimlerde gençlerimize sözünü verdiğimiz bir projeyi daha gerçeğe dönüştürmek için ekibimizle birlikte yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Bizler gençlerimizin hem sportif faaliyetlere katılımlarını artırıp sağlıklı ve dinamik bir hayata sahip olmaları için spor sahaları yaparken diğer taraftan eğitim hayatlarını daha zengin ve kaliteli hale getirip geleceğin teknolojilerini de öğrenmelerine destek vermek amacıyla Yeşilyurt Bilim Merkezi gibi önemli bir yatırımı ilçemize kazandırmaya hazırlanıyoruz. AR-GE Müdürlüğümüzün bünyesinde gerçekleşen teknik alt yapı çalışmalarının ardından hazırlanan raporlarla birlikte bizlerde Ankara’ya giderek Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank başta olmak üzere (TÜBİTAK) yetkilileriyle oldukça verimli görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerimizin neticesinde projemiz (TÜBİTAK) tarafından onaylanırken, bizlerde bu projenin faaliyete sunulacağı alanda yapılacak çalışmalarımıza hız verdik. Yeşilyurt Bilim Merkezi Projemize desteklerini esirgemeyen Sayın Bakanımıza ve (TÜBİTAK) yönetimine şahsım ve tüm gençlerimiz adına teşekkür ediyorum. Bu yıl içerisinde kapılarını gençlerimize açacak olan Yeşilyurt Bilim Merkezimiz şimdiden ilçemize ve gençlerimize hâyırlı olsun.” diye konuştu.