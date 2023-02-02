Başkan Çınar, 'Yeter ki Bereket Yağsın Biz Temizleriz'

Kış hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan Yeşilyurt Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, Malatya’da etkili olan kar yağışıyla birlikte teyakkuza geçerek yayaların ve sürücülerin yollarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ve günlük yaşamın aksamaması adına dört koldan kar küreme ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kar küreme çalışmalarıyla yollar temizlenirken diğer yandan da buzlanmanın önlenmesi için ilçe genelinde tuzlama çalışmaları yapılıyor. Ulaşımda yaşanabilecek sorunlarına karşı cadde ve sokaklarda önlemler alan Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, yayalar için de meydanlarda ve kaldırımlarda biriken karları temizleyip, tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleriyle birlikte sahada büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yapan Yeşilyurt Belediyesi ekiplerini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

24 saat esasına göre karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Allah’a şükürler olsun ki kar yağışıyla buluştuk. Kar Cenab-ı Allah’ın nimeti, bereketi ve güzelliğidir. Belediye ekiplerimiz kar yağışının başlamasıyla birlikte AYKOME ile daha önce planladığımız çalışmalar doğrultusunda; ilçemizin genelinde kar küreme, yol açma, kaldırım temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bizlerde çalışmaları yakından takip ediyoruz.Yağan kar ile birlikte barajlarımızda ki su seviyesi yükselecek, yer altı su kaynaklarımız dolacak, inşallah topraklarımız bereketlenecek. Tarımla ve ziraatla uğraşan çiftçilerimizin de yüzü gülecek, daha bereketli ve güzel ürünler toplanacak. Parklarımız, bahçelerimiz ve çevremiz beyaz örtüsüne kavuşmuş oldu ve yağan kar, kentimize ayrı bir güzellik kattı. Bizlerde kar temizleme çalışmalarını açıkçası özlemiştik. Yeşilyurt Belediyesi ailesi olarak kar yağışının herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi ve bu doğal güzelliğin sadece kartpostallık görüntülerle güzel anılar bırakması için iş makinelerimiz ve bütün personelimizle birlikte hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Ekiplerimiz 24 saat esaslı olarak ta sahada yer alacaklar. Hava tahminlerini ise yakından takip ediyoruz. Yeni yağışlar için hazırlıklıyız. Ulaşımda ve diğer alanlarda her hangi bir sıkıntı yaşanmaması içinde elimizden geleni yapıyoruz. Hemşehrilerimizden ricamız herhangi bir olumsuzluk durumunda bir telefon kadar yakınlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Olumsuz bir durumla karşılaştıklarında 444 8 910 numaralı telefonu arayarak ekiplerimizden yardım ve destek isteyebilirler. Yağan karın bereketli olmasını ve devam etmesini temenni ediyorum. Yeter ki kar yağsın, biz temizlemeye hazırız.” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi ekiplerine ‘kolaylıklar’ dileyip yağan karın güzelliğini yaşamak için dışarıya çıkan vatandaşlarla sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar daha sonra Yeşilyurt Belediyesi Çağrı Merkezini ziyaret ederek vatandaşlardan gelen taleplere yanıt verdi.

Bu arada yoğun kar yağışı dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri de kar yağışının hâkim olduğu yüksek noktalara yiyecek bırakarak sokak hayvanlarının aç kalmaması için gereken önlemleri aldı.