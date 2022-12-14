Başkan Cömertoğlun'dan Arapgir'e Doğalgaz Müjdesi

Arapgir'de Doğalgaz Çalışmalarına Başlandı. Arapgir'de yapılacak doğalgaz dağıtımı için ilk malzemeler Aksa Doğalgaz tarafından ilçeye getirildi. Çalışmaları yapacak firma ilk etapta doğalgaz deposundan ilçe merkezine kadar gelecek olan ana hat borularının sevkini gerçekleştirecek.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 14.12.2022 16:45
  • Güncelleme: 15.12.2022 00:05
Başkan Cömertoğlun'dan Arapgir'e Doğalgaz Müjdesi
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, uzun süredir yoğun emek sarf ettikleri doğalgaz yatırımı için ilçe merkezinde ilk kazmanın vurulduğunu söyledi.

Doğal gaz çalışmalarının ilçe merkezinde hızlı şekilde sürdürüleceğini dile getiren Cömertoğlu, planlanan şekilde diğer mahallelerde de çalışma yapılacağını aktardı. Başkan Cömertoğlu, belediye olarak doğal gaz firmasına işin daha hızlı yürümesi ve ilçe halkının doğal gaza bir an evvel kavuşması için kazı çalışmalarında yardımcı olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Kazı çalışmaları sırasında vatandaşlarımıza verilecek rahatsızlık noktasında belediye olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık. Esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan biraz sabırlı olmalarını istiyoruz. Doğalgaz çelik ve polietilen boruları ilk etapta 8 tır olarak belediyemize ait garaja nakledilmiş ve kazı çalışmaları çelik boruların kaynak işleriyle birlikte ilk 1000 metresi seviyesine ulaşmıştır. Bu yıl mevsim şartları elverdiği takdirde bu ay sonuna kadar 6000 mt Toki konutlarını da içeren bölgeye kadar gaz verilecek konuma getirilmesini hedefliyoruz. AKSA firması merkez mahallede doğalgaz çalışmalarını hızlı bir şekilde bitirerek 2023 yılı sonunda ilçe halkını doğalgaza kavuşturmayı planlıyor.  İnşallah çalışmaların tamamlanmasıyla ilçemizde de doğal gazı kullanmaya başlamış olacağız. Bu projemizin ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

galeri
galeri

Bülten

Hasan Yağmur
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Şahin, Şire Pazarı ve Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tesislerinde İncelemelerde Bulundu.

Vali Şahin, Şire Pazarı ve Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tesislerinde İncelemelerde Bulundu.

Başkan Gürkan, 'Çocuklarımızı yerli malı hakkında bilinçlendirmeliyiz'

Başkan Gürkan, “Çocuklarımızı yerli malı hakkında bilinçlendirmeliyiz”

Başkan Güder, Çocukların Yüzünü Güldürmeye Devam Ediyor

Başkan Güder, Çocukların Yüzünü Güldürmeye Devam Ediyor

Başkan Gürkan:, 'Malatya'yı Dünya Şehri Yapmak İçin Bu Gayret ve Çabayı Gösteriyoruz'

Başkan Gürkan:, "Malatya’yı Dünya Şehri Yapmak İçin Bu Gayret ve Çabayı Gösteriyoruz"

Başkan Güder: 'Başarının anahtarı istişarede saklıdır'

Başkan Güder: “Başarının anahtarı istişarede saklıdır”

Başkan Güder'den Malatya şampiyonuna tebrik

Başkan Güder’den Malatya şampiyonuna tebrik

Çok Okunanlar
1
Rektör Ünüvar, 'Malatya'yı Her Geldiğimde Gelişmiş, Kalkınmış Ve İlerlemiş Görüyorum'

Rektör Ünüvar, "Malatya’yı Her Geldiğimde Gelişmiş, Kalkınmış Ve İlerlemiş Görüyorum"

2
Büyükşehir Belediyesi AYKOME Karla Mücadele Toplantısı yapıldı

Büyükşehir Belediyesi AYKOME Karla Mücadele Toplantısı yapıldı

3
Başkan Güder, Genç İHH Üyelerine Tecrübelerini Aktardı

Başkan Güder, Genç İHH Üyelerine Tecrübelerini Aktardı

4
Sıfır Atık, Temiz ve Güzel Bir Dünyanın Anahtarıdır

Sıfır Atık, Temiz ve Güzel Bir Dünyanın Anahtarıdır

5
Yaşam Merkezi SİLVER Seviyesinde Yeşil Bina Belgesi Aldı

Yaşam Merkezi SİLVER Seviyesinde Yeşil Bina Belgesi Aldı

6
Başkan Gürkan, Yeşilyurt Minibüsçüler Odasını Ziyaret Etti

Başkan Gürkan, Yeşilyurt Minibüsçüler Odasını Ziyaret Etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Gürkan ve Vali Şahin Güney Kuşak Yolunda incelemede bulundular

Başkan Gürkan ve Vali Şahin Güney Kuşak Yolunda incelemede bulundular

Başkan Güder, Üniversite Öğrencileriyle 'Buğday Tanesi' Filmini İzledi

Başkan Güder, Üniversite Öğrencileriyle "Buğday Tanesi" Filmini İzledi

DAHA FAZLA
Başkan Çınar, 'Planlı, Sistemli Ve Disiplinli Çalışmak Başarının Altın Kuralıdır'

Başkan Çınar, “Planlı, Sistemli Ve Disiplinli Çalışmak Başarının Altın Kuralıdır”

Malatya Emniyeti okullarda SİBERAY'I anlattı

Malatya Emniyeti okullarda SİBERAY’I anlattı

Başkan Cömertoğlun'dan Arapgir'e Doğalgaz Müjdesi

Başkan Cömertoğlun’dan Arapgir'e Doğalgaz Müjdesi

Başkan Gürkan ve Vali Şahin Malatya City'de İncelemede Bulundu

Başkan Gürkan ve Vali Şahin Malatya City'de İncelemede Bulundu

Başkan Güder, KYK Yurdu Öğrencileriyle Buluştu

Başkan Güder, KYK Yurdu Öğrencileriyle Buluştu