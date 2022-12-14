Başkan Cömertoğlun’dan Arapgir'e Doğalgaz Müjdesi

Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, uzun süredir yoğun emek sarf ettikleri doğalgaz yatırımı için ilçe merkezinde ilk kazmanın vurulduğunu söyledi.

Doğal gaz çalışmalarının ilçe merkezinde hızlı şekilde sürdürüleceğini dile getiren Cömertoğlu, planlanan şekilde diğer mahallelerde de çalışma yapılacağını aktardı. Başkan Cömertoğlu, belediye olarak doğal gaz firmasına işin daha hızlı yürümesi ve ilçe halkının doğal gaza bir an evvel kavuşması için kazı çalışmalarında yardımcı olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kazı çalışmaları sırasında vatandaşlarımıza verilecek rahatsızlık noktasında belediye olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık. Esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan biraz sabırlı olmalarını istiyoruz. Doğalgaz çelik ve polietilen boruları ilk etapta 8 tır olarak belediyemize ait garaja nakledilmiş ve kazı çalışmaları çelik boruların kaynak işleriyle birlikte ilk 1000 metresi seviyesine ulaşmıştır. Bu yıl mevsim şartları elverdiği takdirde bu ay sonuna kadar 6000 mt Toki konutlarını da içeren bölgeye kadar gaz verilecek konuma getirilmesini hedefliyoruz. AKSA firması merkez mahallede doğalgaz çalışmalarını hızlı bir şekilde bitirerek 2023 yılı sonunda ilçe halkını doğalgaza kavuşturmayı planlıyor. İnşallah çalışmaların tamamlanmasıyla ilçemizde de doğal gazı kullanmaya başlamış olacağız. Bu projemizin ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.