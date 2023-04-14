Başkan Erdoğan, Malatya'da deprem konutları temel atma törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen, deprem konutları temel atma ile 1442 konut, 250 köy evi ve 47 dükkânın anahtar teslim törenine katıldı.

Malatyalıların ramazan ayını, gelecek Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl ramazan ayını Malatya'nın da aralarında bulunduğu şehirlerde yaşanan depremler sebebiyle buruk geçirdiklerini söyledi.

“TÜM KAYIPLARI TELAFİ ETMEKTE KARARLIYIZ”

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nerede olursak olalım, hangi işle uğraşırsak uğraşalım kalbimiz de kafamız da hep burayla, buradaki insanlarımızla. Biz asla bu depremi unutmadık. Depremde kaybettiğimiz canları unutmadık, deprem yıkıntıları altında kalan hayalleri unutmadık. Ölenleri geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm kayıpları telafi etmekte kararlıyız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıkılan evlerin yerine daha güvenli ve modernlerini yapacaklarını, iş yerlerini daha ferah şekilde yeniden inşa edeceklerini belirtti.

Şehirleri en güzel hâliyle yeniden ayağa kaldıracaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü biz bu ülkeyi aşkla seviyoruz. Biz Malatya'ya sevdalıyız, kayısıya sevdalı olduğumuz gibi. Türkiye'ye sevdalıyız çünkü bu millete hizmet etmek şereflerin en büyüğü. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkâr olmaya geldik. Güzellikte eşi bulunmaz Malatya'dan yükselecek bir Allah razı olsun sözü bizim için dünyalara bedeldir. İkrar verdiğinde ikrarından dönmeyen, davasına sadık Malatya yanımızda olduğu müddetçe Allah'ın izniyle önümüzde hiçbir engel duramaz. Ahdine ve sevdasına sahip çıkan Malatya, bizimle olduğu sürece bizim bileğimizi Allah'ın izniyle kimse bükemez. Göğsünde bin yılların şeref nişanını taşıyan Malatya ile yol yürüdükçe Türkiye Yüzyılı bize bir el uzatımı mesafede. Battal Gazi'lerin, Sadrettin Konevi'lerin, Niyazi Mısri'lerin şehri Malatya'dan aldığımız ilhamla medeniyet bayrağımızı yükseltiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'nın zor, dar, kara günde bir olanların, birliğinden, dirliğinden, vakarından taviz vermeyenlerin, yüreğiyle, bileğiyle, alın teriyle vatanına sahip çıkanların, ecdadın emanetini yaşatmayı şereflerin en büyüğü bilenlerin şehri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Malatya, 'sevdiğin yar Malatya'ya değmeli' diyen gönül sultanlarının, velhasıl adam gibi adamların, kadın gibi kadınların, delikanlı gibi delikanlıların şehridir. Ne diyor şair? 'Bey Dağı'nın yükseğinde kar olur, görmeyince dünya bana dar olur, ben ezelden Malatya'yı sevmişim, gönül kimi sevse ona yar olur.' Evet. Bu Malatya, ipini, Kandil'deki PKK'lıların eline verenlere yar olur mu? Bu Malatya Pensilvanya'daki FETÖ'cülere gülücük dağıtanlara yar olur mu? Bu Malatya, kumar masası kurup, milletin ve devletin geleceğini ortaya sürenlere yar olur mu? Bu Malatya ülkesinin güvenliğini terör örgütlerine, ekonomisini Londra tefecilerine, dış politikasını emperyalistlere teslim edeceklere yar olur mu? Hay maşallah. Siz bu işi bitirdiniz. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta da sandıklarda bitireceksiniz. Malatya'ya da zaten bu yakışır."

“AMACIMIZ 650 BİN YENİ KONUT VE KÖY EVİ YAPARAK ŞEHİRLERİMİZİ NORMAL HAYATLARINA DÖNDÜRMEKTİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'nın kendilerini hiç yalnız bırakmadığını, 14 Mayıs'ta da hep birlikte kutlu yürüyüşü devam ettireceklerini dile getirdi.

Milletlerin tarihlerinde kimi acı kimi tatlı ama hepsi de geleceği için önemli yol ayrımları olan hadiselerin olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Türkiye için asrın felaketi 6 Şubat depremleri de 14 Mayıs seçimleri de böyle bir öneme sahiptir. Ülkemiz tarihinin en geniş alanda yıkıma ve en çok can kaybına yol açan depremini hep beraber yaşadık. Deprem bölgesindeki 6 milyona yakın bağımsız bölümü inceleyerek bunlardan 872 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğunu belirledik. Malatya'da bu rakam 132 bine yakındır."

Deprem felaketinin ardından arama kurtarma, enkaz kaldırma, acil yardım, geçici barınma çalışmalarıyla birlikte kalıcı konutların yapımıyla ilgili hazırlıklara başladıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden 15 gün sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ vasıtasıyla kalıcı konutların yapımıyla ilgili ilk kazmayı vurduklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız 319 binini bir yıl içinde teslim edecek şekilde, 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak şehirlerimizi normal hayatlarına döndürmektir" dedi.

“İNŞASINA BAŞLADIĞIMIZ KÖY EVLERİNDEN BİR KISMINI RAMAZAN BAYRAMI’NDA TESLİM EDECEĞİZ”

İş yerlerini de ihmal etmediklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk etapta küçük sanayi sitelerinde 6 bin iş yeri yaparak esnaf ve sanatkârlarımıza vereceğiz. Malatya'daki hak sahipleri için 70 bin konut ve 25 bin 300 köy evi inşa etmeyi planladık. Yeni konutlarımızı zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyecek şekilde yapacağız. Yerinde dönüşecek konutlarımızı da aynı anlayışla ihya edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tüm bu binaları Malatya'nın geleneksel mimarisine, insanların hayat alışkanlıklarına uygun şekilde tasarladıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Altyapısıyla okuluyla hastanesiyle çarşısıyla parkıyla, âdeta Malatya'nın çevresini küçük küçük şehirlerle donatacağız. Bölge genelinde bugüne kadar ihalesini yaptığımız 94 bin konut ve köy evinden yaklaşık 43 bininin temelini attık. Bunlardan Malatya'da inşa edeceğimiz 6 bin 700'ünün temelini de bugün sizlerle beraber atarak 'Ya Allah bismillah' diyoruz. Temelini attığımız Battalgazi'deki 2 bin 480 konutun, Doğanşehir'deki 952 konutun ve 161 köy evinin inşallah fazla uzatmadan, kısa zamanda teslimatını yapacağız. Yeşilyurt'ta 2 bin 722 konutun, Yazıhan'da 157 konutun, Akçadağ'da 228 köy evinin hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Malatya'da ayrıca Pütürge, Yeşilyurt ve Battalgazi'de daha önceki depremden dolayı hak sahibi olan 1692 kardeşimizin konutunun ve köy evinin anahtarlarını teslim edeceğiz. Bu konutlarımızın ve köy evlerimizin de vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah, 6 Şubat depremleri için inşasına başladığımız köy evlerinden bir kısmını Ramazan Bayramı'nda teslim edeceğiz."

“MALATYA’YA 79 MİLYAR LİRA TUTARINDA KAMU YATIRIMI YAPTIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da "İlk Evim Projesi" kapsamında 2 bin 791 konut yaparak daha önce verdikleri sözleri de tutmayı sürdürdüklerini vurgulayarak, "Tabii aslında biz Malatya'ya çok eser ve hizmet kazandırdık. Hükûmetlerimiz dönemlerinde Malatya'ya güncel rakamlarla yaptığımız yatırım ne biliyor musunuz? 79 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık" ifadelerini kullandı.

Eğitimde 5 bin 689 yeni derslik inşa ettiklerini, kente ikinci bir devlet üniversitesi olarak Turgut Özal Üniversitesi'ni açtıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlik ve spor alanında 12 bin 160 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binalarını kazandırdıklarını, bir stadyum ile çeşit branşlarda toplam 56 spor tesisi inşa ettiklerini anlattı.

“MALATYALI ÇİFTÇİLERİMİZE TOPLAM 2 MİLYAR LİRA TUTARINDA TARIMSAL DESTEK VERDİK”

Sosyal yardımlarda, Malatyalı ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 5,5 milyar lira tutarında kaynak aktardıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Sağlıkta, 16'sı hastaneden oluşan toplam 70 sağlık tesisi yaptık. Ulaştırmada, 36 kilometreden devraldığımız Malatya'daki bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 464 kilometreye ulaştırdık. Hâlen devam eden yol projelerimizi inşallah kısa sürede tamamlıyoruz. Tarım ve ormanda, Malatya'ya, 14 baraj, bir gölet, 14 sulama tesisi, bir yeraltı depolama tesisi, 49 taşkın koruma tesisi ve 10 adet hidroelektrik santral inşa ettik, 7 barajın da yapımı sürüyor. Son 20 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 421 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. İnşası süren 10 sulama tesisimizle 233 bin dekar araziyi daha sulayacağız. Malatyalı çiftçilerimize toplam 2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide bir teknopark, 4 araştırma geliştirme merkezi, bir tasarım merkezi kurduk. Malatyalı iş insanlarımıza toplam 3 milyar lira tutarında prim teşviki verdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerjide 191 bin doğal gaz abonesi olan Malatya ve 8 ilçesine, doğal gaz arzı sağladıklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde Arapgir, Arguvan, Doğanyol, Kale ve Pütürge'ye doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz" dedi.

Bu yaptıkları yatırımlarının listesinin çok uzun olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi sizlere ben bunları anlatırken şöyle bir düşünün, acaba bu bay bay Kemal ne yaptı? Bunun yaptığı bir şey var mı?" diye sordu.

“HASTANELERİMİZ DÜNYADA ÖVÜNÇ KAYNAĞI”

Ziya Paşa'nın " Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri" sözlerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Bay bay Kemal bir zamanlar SSK'nın genel müdürü değil miydi? SSK'nın genel müdürüyken aman ya Rabb'im, o hastanelerimizin hâli neydi? Savaş Ay, hayatta olsaydı da onunla yaptığı programları bize o tekrar tekrar gösterseydi. Hastalarımız hastanede ölüyor ve orada rehin, rehine kalıyordu. Bay bay Kemal sen bunların hesabını önce nasıl vereceksin? Rehin oldular, rehine oldular. Şimdi ise bizim muhteşem hastanelerimiz var. Eğitim araştırma hastanelerimiz var. Şehir hastanelerimiz var ve hastanelerimiz dünyada övünç kaynağı. "Şu Kovid'de eğer bu hastanelerimiz olmasaydı hâlimiz nice olurdu? İstanbul'da Çam Sakura'mız, Murat Dilmener'imiz ve Feriha Öz hastanemiz olmasaydı hâlimiz nice olurdu? Ankara'da Bilkent'imiz, Etlik olmasaydı hâlimiz ne olurdu?"

Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda durmadan çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 bin 100 kilometre ile devraldıkları ulaşımı 28 bin 500 kilometreye uzattıklarını söyledi.

"Bu meydandan öyle bir ses verin ki Beydağı'nın zirvesinden dahi duyulsun" ifadesini kullanarak alandakilere, "Malatya, 14 Mayıs'ta geleceğimize sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs'ta kazanımlarımızı daha da ileri taşıyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşası için 'Bismillah' diyor muyuz? 14 Mayıs'ta 'Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam' diyor muyuz?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evet" cevabını aldı.

“TÜRKİYE TARİHÎ BİR SEÇİM YAŞAYACAK”

Cumhuriyetin ilk asrını geride bırakıp yeni asrına girmek üzere olunan bu yılda, Türkiye'nin tarihî bir seçim yaşayacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkiye tarihî bir seçim yaşayacak. Bu seçimler ülkemizin ve milletimizin sadece gelecek 5 senesini değil gelecek çeyrek asrını, yarım asrını belirleyecek. Siyaset sahnesini sizler de takip ediyorsunuz. Gelin 14 Mayıs'ta şu siyasi meftalara sandıkları mezar edelim. Kimin ne yaptığı, ne dediği, kimin kimlerle yol yürüdüğü ortada. CHP, PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla beraber yürümüyor mu? Terör örgütlerinin Kandil'deki ağababaları, oradan talimat veriyor mu? Öyleyse bu yavrularımızı dağa kaçıran, bu terör örgütünün ağababalarına onların parlamentodaki uzantılarına PKK'ya, YPG'ye aklınıza ne gelirse, bunlara 14 Mayıs'ta hep birlikte bir ders veriyor muyuz?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Bu seçimlerde sadece ittifaklar ve adaylar rekabet etmiyor. Aynı zamanda bu seçimlerde Batı buraya talimat veriyor. İki farklı zihniyet, iki farklı Türkiye hedefi de yarışıyor. Bir tarafta son 21 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımlarımız, Cumhuriyetimizin ikinci asrının remzi Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, geçen gün açıkladığımız seçim beyannamemizdeki taahhütlerimizle milletimizin 60 yıllık hayalini gerçekleştirdiğimiz artık Togg'umuz var mı? Ülkemizin en büyük, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu televizyonlarda izlediniz mi? CHP'nin adamları, CHP'nin ekranlardaki kara yüzleri, onlar ise ne yapıyorlar? TCG Anadolu'muzu karalıyorlar. Bunlar Togg'u da karalıyorlar. Siz bu ülkede iktidar olmadınız mı? Oldunuz. İktidar olduğunuz zamanlarda bir toplu iğne yapamadınız. Bir eseriniz var mı?"

“AİLE KURUMUMUZ KUTSAL”

Muhalefetin 11 büyükşehir belediyesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu büyükşehir belediyelerinde ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yok. Kurdukları 7'li masada her gün yeni bir kavgaya tutuşan, PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütlerine gülücükler dağıtan, Kandil'den kimi gün 'aferin' alan, kimi gün zılgıt yiyen, sapık ve sapkın akımlarla işbirliği yapmaktan çekinmeyen. Bizim LGBT'yle işimiz yok. Biz bu sapkın zihniyetlerle mücadele ediyoruz. Bizde kutsal aile kuruluşumuz var. Aile kurumumuz kutsal, ona laf ettirtmeyiz. Her türlü yalanı ve iftirayı fütursuzca ortaya atan bir ucube ittifak var. İşte şu anda ana muhalefetin yanındaki yavrular, yavru muhalefet, bunlar LGBT'yle ilgili bir şey söyleyebiliyor mu? Hiçbir şey. Duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Arkadaşı bay bay Kemal olandan başka ne beklersiniz" ifadelerini kullandı.

Muhalefetin kendileri gibi arkasında durup millete örnek gösterebilecekleri tek bir eseri olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "İşte Cumhur İttifakı'nı gördünüz, Cumhur İttifakı'nın duruşu bu, dimdik ayaktayız. Adam gibi adam. Böyle yürüyoruz. Bunların yıkmaktan, durdurmaktan, ülkemizin savunma sanayii atılımlarına dokunmaktan başka hiçbir vaatleri yok. Göreve geldik savunma sanayiimizin yüzde 20'si yerliydi. Şimdi yüzde 80. Nereden, nereye? Artık biz İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncı'larımızı, Kızılelma'mızı yapıyoruz. Bunların yasaktan, baskıdan, terör örgütleriyle ve vesayet güçleriyle yol yürümekten başka mazileri yok. Ne diyor? Terörist başını çıkaracaklarmış. Ne diyor? Diyarbakır'da 51 Kürt yavrumuzu öldüren, onların ölümüne vesile olan Selo'yu çıkartacaklarmış. Bizim hukukumuzda katilin yeri bellidir. Katillere, yataklık edenler bellidir. Onun için Cumhur İttifakı'nın iş başında kalması şart."

“İSTİKBALİNİZE SAHİP ÇIKMANIZI İSTİYORUM”

Eser, vizyon, millete hizmet derdi olmayınca, ortada sadece didişme, çekişme, bol hakaret ve saygısızlığın olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Tabii bir de üç günlük siyasi çıkarları için bölücülerle ve FETÖ'cülerle kol kola girmek gibi omurgasızlıkları var. Buradan soruyorum, bir senede toplantı üstüne toplantı yapıp da kavgasız gürültüsüz aday bile belirleyemeyenler, bu ülkeye huzur getirebilir mi? Daha 7 ortak birbirini idare edemeyenler, 85 milyonluk Türkiye'yi idare edebilirler mi? Elbette edemez. Başında bulunduğu partiye kazandırdığı tek bir başarı olmayanın, ülkeye hayrı olabilir mi? Elbette olamaz. Ortada, millete örnek gösterecek tek bir eserleri olmayanlar, depremzedelerimizin sıkıntılarını çözebilir mi? Elbette çözemez. Ruhsuz, ufuksuz, vizyonsuz böyle bir ekibe bırakın Türkiye'yi, bırakın Malatya'yı, bir bakkal dükkânı bile emanet edilemez. Bizim tanıdığımız Malatya, ülkenin yönetimini sürekli 'durduracağız, yıkacağız, dokunacağız' diyen yedi ortaklı bir yıkım ittifakına teslim etmez. Bizim bildiğimiz Malatya, ne kendi geleceğini ne de evlatlarının geleceğini yedi iş bilmezin bir arada olduğu bir kumar masasına terk etmez. Bizim bildiğimiz Malatya, ellerinde masumların kanı olan azılı teröristleri hapisten çıkarıp, tekrar aramıza salmayı vaat edenlere asla itibar etmez.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sadece hayal satan, lafazanlık yapan, uçuk kaçık vaatlerle günü kurtarmaya çalışan bu ekibin siyasetten tasfiye vakti gelmiştir. Bunu hazır mıyız? Sizlerden 14 Mayıs'ta bu zihniyete 'artık yeter' demenizi rica ediyorum. Sizlerden bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, 2-3 bakanlık kapmak için ülkenin kaderiyle oynayanlara 'dur' demenizi bekliyorum. Sizlerden, 'Türkiye Yüzyılı için yarın değil, hemen şimdi' diyerek sandığa gitmenizi istiyorum. 'Durmak yok, yola devam' diyerek, bizimle Türkiye Yüzyılı'na yürümenizi istiyorum. Öyleyse 'doğru adımlarla yola devam' diyerek, istikbalinize sahip çıkmanızı istiyorum” diye ekledi.

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, temeli atılacak ve teslimi yapılacak deprem konutlarının hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu eserlerin Malatya'ya kazandırılmasında emeği geçen bakanlığı, kurumları, yüklenicileri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, Malatya'da yapımı tamamlanan 1442 konut, 250 köy evi ve 47 dükkânın anahtar teslimi ile kente yapılacak 6 bin 700 afet konutunun temel atımını gerçekleştirdi.