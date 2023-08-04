Başkan Güder: 'Muharrem ayı dayanışma ve paylaşmadır'

Battalgazi Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirilen aşure etkinliği bu yılda devam etti. Belediye hizmet binası içerisinde gerçekleştirilen etkinliğe personeller ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muharrem ayı dolayısıyla Battalgazi Belediyesi tarafından aşure etkinliği düzenlendi. Geleneksel hale getirilen ve Belediye hizmet binası içerisinde düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü. Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi tarafından özenle hazırlanan aşureyi vatandaş ve personellere kendi elleriyle ikram eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, birlik ve beraberlik mesajı da vermeyi ihmal etmedi.

Aşure gününün bereketin, birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Şuan muharrem ayını yaşıyoruz. Tüm İslam aleminin muharrem ayını tebrik ediyorum. Muharrem demek birlik demek, kardeşlik demek, bolluk ve dayanışma demek. Peygamber efendimiz Muharrem ayı ile ilgili olarak "Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharremde tutulan oruçtur” diye ifade etmiştir. Hicri 61 yılının 10 Muharrem gününde Kerbela’da, Sevgili Peygamberimizin ’dünyanın iki çiçeği’, ’cennet çocuklarının efendileri’ diye övdüğü, Hazreti Hüseyin ve çoğu Ehl-i Beyt’ten 70’den fazla insanın şehit edilmesi bütün müminleri derinden yaralamış, Muharrem ayını bir mateme ve hüzün mevsimine dönüştürmüştür. Battalgazi Belediyesi olarak bizlerde birlik ve beraberliğimizin sembolü, Muharrem Ayı’nın manevi simgesi aşure gününde personellerimiz ve vatandaşlarımızla buluştuk, aşure ikramında bulunduk. Allah kabul etsin Bereketin ve kardeşliğin simgesi olan aşure gününün tüm insanlığa barış, kardeşlik ve refah getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Etkinliğe katılan vatandaş ve personeller, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.