Başkan Güder: 'Namık Başkanımızla beraber güzel işlere imza atacağız'

AK Parti İl Başkanlığına atanan Namık Gören’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Namık Başkanımızla beraber güzel işlere imza atacağız” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 6 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle AK Parti Malatya İl Başkanlığına asaleten atanan Namık Gören’i ziyaret etti. İl Başkalığında gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Güder, “Malatya genelinde İl Başkanımızın önderliğinde güzel çalışmalara imza atacağız. Depremin izlerini silmek adına Malatya olarak güzel çalışmalara imza attık, atmaya da devam edeceğiz. Malatya’mızı eski günlerine hep birlikte yeniden kavuşturacağız” dedi.

Başkan Namık Gören’in kısa sürede önemli işler yaptığını ifade eden Güder, “Namık Başkanımız vekaleten yürütmüş olduğu görevi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle asaleten atanmış oldu. Kendisi teşkilattan gelen bir isim ve kıymetli başkanımızı seviyoruz. Özellikle başkanımızın kısa görev süresi içinde iki seçim yaşadık ve Malatya’da güzel bir başarı sergilemiş olduk. Güzel bir çalışma ile 4 vekilimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderdik. Özellikle Battalgazi bölgemizde İl Başkanlığımızın önderliğinde yaptığımız çalışmalar neticesinde yüzde 80 civarında oranında bir oy aldık. Türkiye sıralamasına giren bir oy oranı ile Cumhurbaşkanımızı yeniden seçtik. Malatya genelinde İl Başkanımızın önderliğinde güzel çalışmalara imza atacağız. Depremin izlerini silmek adına Malatya olarak güzel çalışmalara imza attık, atmaya da devam edeceğiz. Malatya’mızı eski günlerine hep birlikte yeniden kavuşturacağız. AK Parti İl Başkanımız Namık Gören’e tebriklerimizi iletiyor, görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Osman başkanımız teşkilatla uyum içerisinde”

AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören de, zorlu bir seçim sürecini geride bıraktıklarını belirterek, “Seçim sürecinde Battalgazi ilçemizde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yoğun bir teveccüh gördük. Bu konuda teşkilatımız ile Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in uyum içerisinde çalıştığını biliyoruz” ifadelerine yer verdi.

6 Şubat depreminden sonra birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duydukları bir dönemden geçtiklerini de ifade eden Gören, “Söz ve eylem birliği içerisinde Malatya’da depremin izlerini siliyoruz, silmeye de devam edeceğiz. Rabbim bir daha yaşatmasın. Depremde eski yapı stokuna sahip Battalgazi ciddi hasar aldı. Yıkım büyük ve bu hasarların giderilmesi için büyük çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu çalışmayı da birlik ve beraberlik içerisinde yapıyoruz" diye konuştu.