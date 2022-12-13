Başkan Güder, Çocukların Yüzünü Güldürmeye Devam Ediyor

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, Fırat Mahallesindeki Şehit Polis Okan Doğan İlkokulu’nda öğrenim gören çocuklarla bir araya gelen Güder, Belediye tarafından alınan kışlık giyecek, kırtasiye ve botları öğrencilere takdim etti. Güder, öğrencilerin yüzündeki gülümsemeye vesile oldukları için canı gönülden mutlu olduklarının altını çizdi. Hediyelerini Güder’in elinden alan ve mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler, başkan amcalarına hep bir ağızdan teşekkür ederek uğurladı. Düzenlenen programa Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz da katıldı.

Battalgazi’de dokunmadıkları bir ihtiyaç sahibi kalmayana kadar çalışmalarını devam ettireceklerini vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Özellikle kış aylarında başlatmış olduğumuz programlarla ihtiyaç sahibi ailelerimizin ve yavrularımızın yanında oluyoruz. Bu zorlu kış aylarında yavrularımız üşümesin diye Battalgazi Belediyesi olarak mont, ayakkabı, giysi ve kırtasiye yardımı gerçekleştirdik. İnancımızda bize yardımda bulunmayı emreder. Yavrularımızın yüzündeki gülümsemeye vesile olduk. Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın ve yavrularımızın gönüllerine dokunuyoruz” dedi.