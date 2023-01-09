Başkan Güder’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Gazeteciliği demokratik ve şeffaf toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olarak nitelendiren Başkan Güder, halkı bilgilendirmek gayesiyle gece gündüz çalışan basın mensuplarının çoğu zaman zorlu şartlar altında görev yaptığını belirterek, “Demokratik, ahlaki ve toplumsal sorumluluk bilinciyle mesleğini ifa eden haber emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Güder, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Basın, güçlü demokrasilerin olmazsa olmazı, toplumun konuşan dili, gören gözü ve işiten kulağıdır. Gazeteciler ise, bu özel misyonu yerine getiren gönül erleridir. Gazetecilik, demokratik ve şeffaf toplumların vazgeçilmez unsurlarından biridir. Basın çalışanları, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını cefakârca yürüten kahramanlardır. Kamuoyunun haber alma ihtiyacını karşılarken mesleki ilkelerin yanı sıra toplumsal sorumluluk idrakiyle, demokratik ve hukuki değerleri koruyan, kişilik haklarına saygıyı esas alan gazeteciler 'hakikatin temsilcisi' olarak görev yapmaktadır. Kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getiren gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi hepimizin ortak temennisidir. Ülkemizin geleceği ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışan gazeteciler, toplumun genel talepleri ile görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini de üstlenmektedirler. Gazetecilik, bir iş ve meslek olmakla birlikte aynı zamanda yapılan işin niteliği ve vasfı itibarıyla bir kamu hizmetidir. Bu doğrultuda, yerelden ulusala kadar bütün medya kurumları ve çalışanlarının kritik bir fonksiyon icra ettiğine inanıyoruz. Bu vesileyle gece gündüz demeden, halkın haber alma hakkı için fedakarca çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum. Ebediyete intikal eden basın mensuplarını da rahmetle anıyorum” dedi.