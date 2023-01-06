Başkan Güder'den İl Müftüsü Yıldırım'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte geçtiğimiz aylarda Erzurum İl Müftülüğü görevinden Malatya İl Müftülüğü görevine atanan Şahin Yıldırım’a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. İl Müftüsü Yıldırım ile uzun süre sohbet eden Başkan Güder, çok önemli bir görevi ifa ettiklerinin altını çizerek, yeni görevinin kendisine ve Malatya'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Güder ve İlçe Başkanı Kahveci’nin nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Şahin Yıldırım, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak toplumu dini konuda aydınlatma görevi, bizlere verilen bir görev. Bu çerçevede Malatya’ya İl Müftüsü olarak atandım. Allah’ın izniyle bizler de görevimizi en iyi şekilde yapmanın gayreti içinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bugün de Battalgazi’ye önemli hizmetler sunan Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti İlçe Başkanı Basri Kahveci bizleri ziyaret ettiler, mutlu ettiler. Bu onurlandıran ziyaretten dolayı iki başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

İLÇE BAŞKANI KAHVECİ: “HOCAMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM”

Gönüllülük esasının yüksek olduğu bu kutlu göreve atanan Müftü Yıldırım’a başarı dileyen AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Bugün Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İlçe yönetimimiz ve meclis üyeleri arkadaşlarımızla birlikte Malatya İl Müftülüğü görevine atanan değerli hocamızı ziyaret ediyoruz. Rabbim din hizmetlerinde hayırlı işlere imza atmayı nasip etsin. Kur’an-ı Kerim insanlara gönderilmiş bir kitaptır. İnsanlar hayatlarını, düzenlerini ona göre tanzim etsinler. Sizin hayatınızı tanzim ve düzenleyebilmeniz için Kur’an-ı bilmeniz lazım. O yüzden müftülüğümüze önemli görevler düşüyor. Hocamızın nu noktada elinden gelen gayreti göstereceğine inancımız tam. Görevinde başarı diliyorum.”

BAŞKAN GÜDER: “ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖREVİ İFA EDİYORLAR”

Diyanet İşleri Başkanlığının ve Müftülüklerin önemli bir görevi ifa ettiklerinin altını çizen Başkan Güder, “Malatya’mıza tayin olan değerli müftümüze yeni görevinde başarılar diliyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Müftülüklerimiz çok önemli bir görevi ifa ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı, AK Parti zamanında hak ettiği gerçek değeri gören bir kurumumuz. Çünkü buradaki kişiler göz önünde olan önder kişiler. Önder kişilerin topluma örnek olması da gerekiyor. Örnek insanlara da gereken değerin verilmesi gerek. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımızın hayırlı insanlar yetiştirme noktasında güzel gayretler var. Malatya’ya baktığımız zaman her mahallemizde bir camimiz var. Bu cami vasıtasıyla, oradaki imam hatipliler vasıtasıyla, insanları topluma faydalı bireyler olma, insanlar arasındaki sosyal diyalogu sağlama, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesini her mahallede işlemeye çalışıyorlar. Bu yönü ile kendilerine teşekkür ediyorum. Battalgazi İlçe Müftülüğümüz ile örnek çalışmalara da imza atıyoruz. Bu anlamda da ilçe müftümüz Hüseyin Özdemir hocama da teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli hocamızda Malatya genelinde güzel işlere imza atacağından şüphemiz yok. Hocamıza yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.