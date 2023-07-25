Başkan Güder'den personele zam müjdesi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri arasında imzalanan ‘Ek Protokol’ ile Battalgazi Belediyesi’nde görev yapan KHK’lı 786 daimi işçi statüsünde çalışanın ücret ve sosyal haklarını kapsayan TÜFE ortalaması yüzde 45’e çıkarıldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri ile bir araya geldi. Ziyarette Başkan Güder ile Şube Başkanı Geleri arasında imzalanan ‘Ek Protokol’ ile Battalgazi Belediyesi’nde görev yapan KHK’lı 786 daimi işçinin maaşlarında iyileştirmeye gidildi. Çalışanların ücret ve sosyal haklarını kapsayan TÜFE ortalaması yüzde 19,77 iken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla bu oran yüzde 45’e çıkartıldı.

“Başkanımıza çok teşekkür ediyorum”

Yapılan zam nedeniyle Başkan Güder’e teşekkür eden Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, “Bugün Battalgazi Belediyemizde yürürlükte olan toplu sözleşmemizin ikinci 6 aylık ücret dilimi ile alakalı Sayın Başkanımız Osman Güder’le ek bir protokol imzaladık. Türkiye’deki son 6 aylık enflasyon oranımız yüzde 19.77 gibi bir rakamdı. Alım gücünün de ekonominin üzerine çıkması ve alım gücünün düşmesinden dolayı bu enflasyon oranı arkadaşlarımızın maaşlarına etki sağlamayacaktı. Başkanımızda, Cumhurbaşkanımızın; emeklilere, memurlara ve kamu işçilerine refah payı olarak vermiş oldukları rakamları da üzerine koyarak toplamda arkadaşlarımızın ücretlerine tüm sosyal hakları dâhil olmak kaydıyla yüzde 45 oranda bir zam yaptı. Bundan dolayı sayın başkanımıza çalışan tüm arkadaşlarımız adına çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

“Koşullar ne olursa olsun biz her zaman çalışanlarımızın yanında olacağız”

Depremin oluşturmuş olduğu mağduriyetleri gidermek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, “Enflasyon oranları yüzde 20 civarlarındaydı. Bu enflasyon artışı ile işçilerimizin mağdur olacaklarını defaatle oturup konuştuk. Çalışanlarımız bizim ailemiz. Bizim çalışanımızdan verim almamız için onların kafasında oluşabilecek sorunları gidermemiz gerekiyordu. Büyükşehir Belediyemiz ve Yeşilyurt Belediyemiz ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde ortak bir karar alınmış oldu. Çalışanlarımıza yüzde 45 zam yaptık. Çalışanlarımız müsterih olsunlar. Koşullar ne olursa olsun biz her zaman çalışanlarımızın yanında olacağız. Onların beklentilerini karşılayacağız. Maddi noktaları düşünmesinler. Çalışmalarına baksınlar. Almış olduğumuz karar; memleketimiz, Battalgazi’miz, çalışanlarımız ve sendikamız için hayırlı olsun” dedi.