Başkan Güder'den Personellerine Maaş Jesti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri ile bir araya geldi. Ziyarette Başkan Güder ile Şube Başkanı Geleri arasında imzalanan ‘Ek Protokol’ ile Battalgazi Belediyesi’nde görev yapan KHK'lı 806 daimi işçinin maaşlarında iyileştirmeye gidildi. Çalışanların ücret ve sosyal haklarını kapsayan TÜFE ortalaması %15.4 iken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla refah payı eklenerek bu oran %26’a çıkarıldı. İmzalanan protokolle Battalgazi Belediyesi’nde en düşük personel maaşı 12 bin civarına yükseltildi.

ŞUBE BAŞKANI GELERİ: “İLK UYGULAYAN İLÇE BELEDİYESİ OLDU”

Yapılan zammın hayırlı olmasını dileyen Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, “Sendika yöneticilerimiz ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’i ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımızın sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm çalışanlara göstermiş olduğu refah payı ek zammını, Doğu Anadolu bölgesinde uygulayan ilk ilçe belediyesi oldu. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, çalışanlarının maaşlarına yüzde 26 oranında ciddi bir zam yaptı. Tüm çalışanlar adına başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hep beraber 2023 yılında daha güzel hizmet etmek, birlik ve beraberlik için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN GÜDER: “BATTALGAZİ BELEDİYESİ OLARAK BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Alın teri ve emeğin en yüce değer olduğunun altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “2023 yılı Türkiye yüzyılı olarak Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlendi. Battalgazi Belediyesi olarak bizlerde Türkiye yüzyılına uygun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak biz büyük bir aileyiz. Belediye bizim yuvamız. Çalışanlarla beraber bu evi bu yuvayı beraber paylaşıyoruz. Bu ailenin her bir ferdinin memnuniyeti, bizleri çok ama çok mutlu eder. TUİK, TÜFE oranı %15.4 olarak açıkladı. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm çalışanlara vermiş olduğu hakları, Battalgazi Belediyesi olarak personellerimize yansıtalım diye düşündük. %15.4 TÜFE oranına bizlerde %10.6’lık bir kısım ekleyerek bu oranı %26’a yükselttik. Bunun yanı sıra tüm personellerimize günlük 15 lira üzerinden ulaşım desteğini de verme kararı aldık. Başkanımız az önce bölgede ilçe belediyeler arasında refah payını yükselten tek belediye olduğumuzu belirtti. Buda bizleri mutlu etti. Yapmış olduğumuz bu iyileştirme ile en düşük personelimizin maaşı, 12 bin civarında olacak. Personellerimiz her şeyin en güzelini hak ediyor. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.