Başkan Güder'den Regaib Kandili Mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, mübarek üç ayların habercisi rahmeti ve bereketi bol olan Regaib Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayarak, tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

Başkan Güder, mesajında; “Rahmeti ve bereketiyle mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandili’ne kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bizleri, sağlıkla, huzurla bu mübarek günlere kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Bu öyle mübarek bir zaman dilimidir ki; rahmet dalgaları coşar, ilahi rahmet taşar, inanan kalpler manevi huzur ve iklime kavuşur. Bu mübarek geceden istifade edebilenler için Cenab-ı Hakk’ın ilahi rahmeti vardır, ihsanı vardır, izzet ve ikramı vardır. Bu gece Üç Aylar’ın giriş kapısı ve aynı zamanda o kapının da tek anahtarıdır. Allah Resulü, bu ayların ehemmiyetini anlatmak için; ‘Receb Allah’ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan da ümmetimin ayıdır’ diye buyurmuştur. Yüce Allah, bu mübarek aylardan Receb’i, inananlar kendisine yönelsin diye Regaib ve Mirac gecesiyle süslemiştir. Şaban ayının tacı olan Berat gecesi ise, bir kurtuluş vesilesi kılınmış, biz müminlere gaflet esaretinden beraat etme fırsatı olarak sunulmuştur. Ramazan ayı ise, mübarek Kadir gecesiyle hikmetlendirilmiş ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu buyurulmuştur. Görüldüğü üzere; rahmeti ve merhameti sonsuz olan Yüce Allah, aslında Üç Aylar’ı bizlere her iki cihanda da kurtuluşa giden yol olarak tayin etmiştir. Bu mübarek zaman dilimi boyunca dilimizden duayı hiç eksik etmeyelim. Tövbelerimizin kabulü için dua edelim, kurtuluşa erebilmek için dua edelim, rahmete ve mağfirete mazhar olabilmek için dua edelim. İslam âleminin selameti için, birlik ve beraberliğimiz için, milletimiz, devletimiz, ordumuz ve güvenlik güçlerimiz için dua edelim. Allah, dualarımızı kabul kılsın. Tüm hemşerilerimizin Regaib kandilini ve Mübarek üç aylarını tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam aleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.