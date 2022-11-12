Başkan Güder'den Söylemez Ve Akagündüz'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, olağan genel kurulları tamamlanarak güven tazeleyen Eğitim Bir Sen Malatya 1.Nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez ve Memur-Sen'e bağlı Bem-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Abuzer Akagündüz'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

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  • 12.11.2022 14:40
  • Güncelleme: 12.11.2022 16:55
Başkan Güder'den Söylemez Ve Akagündüz'e Hayırlı Olsun Ziyareti
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, geçtiğimiz günlerde yapılan olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Eğitim Bir Sen Malatya 1.Nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez ve Memur-Sen’e bağlı Bem-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Abuzer Akagündüz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, bir süre sohbet etti. Başkan Güder’in nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileten Başkan Söylemez ve Akagündüz, Battalgazi’de eğitim çalışmaları hakkında da istişarelerde bulundu. Yeniden güven tazeleyen Başkan Söylemez ve Akagündüz’ü tebrik ederek görevlerinde başarı dileyen Başkan Güder, “STK’larımız demokrasimiz için çok önemli kurumlardır. Beraberce çalışarak Battalgazi’ye güzel hizmetler yapacağız” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in her daim Sivil Toplum Kuruluşları ile istişare içinde olduğunu aktaran Eğitim Bir Sen Malatya 1.Nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizler sizleri misafir değil de ev sahibi olarak görüyoruz. Başkanımız bizim her zaman yanımızda. Yaptığımız iş birliği ile birçok şeyin üstesinden gelebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Güder, “Battalgazi’miz için birlikte hareket edeceğiz”

Güder, “Battalgazi için hep birlikte, uyum içerisinde hareket edeceğiz. Güven tazeleyen her iki başkanımıza tekrardan hayırlı olsun. STK’larımızın gücü, ülkemizin ve bizim gücümüzdür. Her iki başkanımızın da Sivil Toplum Kuruluşları’nı bir yere taşıma noktasında güzel gayretleri var, bağlı bulundukları kurum ve kuruluşları en güzel şekilde temsil ediyorlar. Getirdikleri öneri, teklif ve çözümler bizler için kıymetlidir, çalışmalarımızın zeminini oluşturmaktadır. Çünkü hepimizin ortak noktası Malatya’dır. Malatya’ya ve İlçemize nasıl hizmet edebiliriz bunun gayreti içindeyiz. Bugüne kadar hep birlikte uyum içerisinde hareket ettik, etmeye de devam edeceğiz” dedi.

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Hasan Yağmur
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