Başkan Güder'den Üç Aylar Mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar dolayısıyla münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Üç Ayların hayırlar getirmesini dileyen Başkan Güder, Mübarek gün ve gecelerin birlik, beraberlik ve dayanışma için değerlendirilmesi gerektiğini de belirtti.



Başkan Güder, mesajında; “Sema kapılarının açılıp, rahmetin üzerimize yağmur gibi yağdığı mübarek Üç Aylar’a ulaşmış olmanın manevi huzurunu yaşıyoruz. İnanç, ibadet ve kültür dünyamızda önemli bir yeri olan bu mübarek mevsime bizleri yeniden kavuşturduğu için Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz. Üç aylar, ezel ahdine sadık, imanı ile tarif bulan yüce milletimizin vahdet ve tevhid ahdini yenileme, kardeşlik bağlarını güçlendirme, tek bayrak, tek, vatan, tek millet ve tek devlet sadakatini güçlendirme, birlik ve bütünlük içinde mukaddesatımızın manasına erişme demidir. Bizi bu kutlu vakte eriştiren yüce rabbimize bir kez daha hamdolsun. Bu mübarek günleri hakkıyla değerlendirebilmek için Yüce Allah’tan inayet diliyoruz. Maneviyatımızın yoğunluk kazandığı; merhamet, yardımlaşma ve dayanışma hislerimizin en üst noktaya ulaştığı bu güzel zamanları, yüce Allah hepimize layıkıyla yaşamayı nasip etsin. Dua kapılarının açık olduğu bu günleri, en güzel şekilde değerlendirmenin hem bu dünyada hem de ahirette bizlere ışık olacağına yürekten inanıyorum. Müminler olarak her yıl gelişini heyecanla beklediğimiz nadide zamanlar olan mübarek üç ayların milletimize ve tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak, recep ve şaban ayını mübarek kılsın ve bizi ramazana kavuştursun” dedi.

