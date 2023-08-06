Başkan Güder deprem sonrası çalışmaların hızlanmasını istedi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Eskimalatya yolunun 3-7 kilometreleri arasında yürütülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı. Depremden dolayı geciken çalışmaların yeniden başladığının altını çizen Başkan Güder, kısa sürede çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşların mağduriyetlerinin son bulacağına dikkat çekti.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılının son çeyreğinde ulaşım yatırımları programının içerisine dahil edilen ve 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinin ardından çalışmaların sekteye uğradığı Eskimalatya yolunun 3-7 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları yeniden başladı. Milyonluk ulaşım yatırımını ilçeyle buluşturan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Meclis Üyeleri ile birlikte gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgiler aldı. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ve kısa sürede tamamlanacak olan ulaşım yatırımı ile sürücülerin yaşadığı sıkıntıların sona ereceğini vurgulayan Başkan Güder, Battalgazi’ye hizmet ve yatırımda bugüne kadar vakit kaybetmediklerine dikkat çekti.

“ 6 Şubat depremi çalışmaları geciktirdi”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten AK Parti İlçe Başkanı Kahveci, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ve meclis üyelerimizle birlikte Eskimalatyadaki yol yapım çalışmalarını inceledik. Alt yapısı ve drenaj kanallarıyla alakalı çalışmalar devam ediyor. 6 Şubat depremi nedeniyle çalışmalar gecikmeye uğradı. Sathi kaplama ile birlikte bu yolumuz bir an önce bitirilmesi noktasında yetkili firma ile görüştük. En kısa sürede bitirileceği konusunda çalışmalarına hız verdiler. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyorum” şeklinde konuştu.

“En kısa sürede tamamlanacak”

Çalışmaların 6 Şubat’ta yaşanan depremden dolayı geciktiğini belirten ve yetkili firma ile yapılan görüşmelerin ardından kısa süre içerisinde yol yapım çalışmalarının tamamlanacağına dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Eskimalatya ilçemizin eski ve tarihi yerleşkesi fazla olan bölgelerimizden bir tanesi. Bölgemize yerli ve yabancı turist akımı fazla oluyor. Eskimalatya yolu, ilçemizin önemli problemlerinden bir tanesiydi. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılının sonunda yatırım programının içerisine alınan bu ulaşım yatırımı, 6 Şubat’ta yaşanan depremden dolayı tamamlanması gecikti. O süreçte hammadde ve araç noktasında ciddi sıkıntılar yaşandı. Ankara’da yaptığımız görüşmelerde, bu yolun ciddi problemler oluşturduğunu ve iki aksın tek aksa düşmesinden kaynaklı kazaların yaşandığını aktardık. Görüşmelerimizin ardından çalışmalar hız kazandı ve ciddi bir tempoyla çalışmalar yürütülüyor. Çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacak. Vatandaşlarımız haklı olarak yer yer tepkiler gösterebiliyor ama ilimizin de içerisinde bulunduğu bir felaketi yaşadık. Yaralarımızı birlik ve beraberlik içerisinde sardık, sarmaya da devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıyı en aza indirmek için gece gündüz sahadayız. Battalgazi’ye hizmet ve yatırımda bugüne kadar vakit kaybetmedik, bundan sonrada vakit kaybetme gibi bir düşüncemiz yoktur. Emeği geçen Karayolları Genel Müdürlüğümüze, Milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.