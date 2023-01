Başkan Güder, Esnaf Ve Oda Başkanlarıyla Buluşmaya Devam Ediyor

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında esnaf odası başkanlarını ağırladı. Toplantıda esnafları dinleyen ve talepleri not alan Başkan Güder, ilçe genelinde yapılan ve yapılacak projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Esnaflarla yapılacak istişare ile ilçenin daha da güzel bir hale geleceğini ifade eden Başkan Güder, “Belediyemizin ve odalarımızın sorumlulukları ve yükümlülükleri var. Bunların her birini yerine getirdiğimizde şehrimizde, ilçemizde yaşayanlar daha mutlu olacak ve daha rahat bir hayat süreceklerdir. Onun için hepimizin bu sürece katkı sunması gerekiyor. Şehrin merkezi Battalgazi ilçesinde. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren bu şehrin merkezini daha çok nasıl güzelleştiririz, ne katabiliriz bunun çabası gayreti içinde olduk. İlçenin her noktasına dokunmak istiyoruz. Şire pazarında bir çalışma yaptık ve güzel bir çalışmayı bitirdik. Tavuk pazarının olduğu sokağı da nezih bir hale getirdik. O caddeye yaklaşık 16 milyon para harcadık. Bir cadde ne kadar aktif olursa oradaki esnaf rahat eder. Esnaflarımızın yoğun olduğu yer genelde Yeni Cami civarları. Buraları ayağa kaldırmamız lazım. Biz bu düşünceyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN GÜDER: “YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALARI VATANDAŞIMIZA SORUYORUZ”

İlçe geneline yapılan yatırımları esnaf oda başkanlarına anlatan Başkan Güder, “Derme deresinde bir ıslah çalışması yapıldı şuan çalışmalar sürüyor. Orduzu güzelleşti. TOKİ evleri Orduzu’ya ayrı bir değer kattı. Eskimalatya da çok büyük bir meydan yapıyoruz. Yıldıztepe’de 425 bin m2 alanda çok güzel bir projemiz var. Kırkgöz Sahil Parkını Malatya’mıza kazandırıyoruz. Her bölgenin gelişmesi için bir cazibe merkezi oluşturmaya çalıştık. Bizim amacımız Battalgazi’yi değiştirmek, dönüştürmek, güzelleştirmek. Biz sık sık böyle odalarımızı ziyaret ediyoruz. Esnafımızla kamu kuruluşlarımızla bir araya geliyoruz. Notlarımızı alıyoruz, yapmamız gereken şeyler varsa yapmaya çalışıyoruz. Sizler bize vekalet verdiniz belediye başkanlığı için. Gerçek sahipleri sizlersiniz. Bir yerde bir şey yaptığımızda o bölgede anket yapıyoruz. O çalışmayı yaptığımızda bizlere ne katkısı olacak ne gibi zararı olacak. Bu şekilde belediyemizi yönetmeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

ODA BAŞKANLARINDAN BAŞKAN GÜDER’E İSTİŞARE TEŞEKKÜRÜ

Kahveciler Odası Başkanı Hacı Karanfil de, “Esnafın içinden gelen bir Belediye başkanısınız. Battalgazi’ye yapmış olduğunuz hizmetleri hepimiz yakından takip ediyoruz. Zaten ilçemiz yoğun bir nüfusa sahip. Dolayısıyla büyük hizmetleriniz var. Şahsım ve arkadaşlarım adına çalışmalarınızda başarılar diliyorum.” derken, Lokantacılar Odası Başkanı Murat Keskin ise, “Böyle güzel bir ortamda bizleri bir araya getiren Osman Başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımız her zaman esnafın yanında. Çözüm odaklı bir toplantı olduğuna inanıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. Başkan Güder’e rahatlıkla ulaşabildiklerini ifade eden Berberler, Kuaförler Ve Güzellik Salonları Oda Başkanı Ramazan Toptaş da “Esnaflarımızın yoğun olduğu bölge Battalgazi bölgesi. Osman başkanımızın göreve gelmesinden bugüne kadar ne zaman ihtiyaç duysak kendisine rahatça ulaşabiliyoruz. Taleplerimizi elinden geldiği kadar ekibiyle birlikte çözüme kavuşturmuştur. Biz göreve geldiğimizden beri ilk defa böyle bir organizasyon görüyorum. Her hafta esnaf ve esnaf odalarını bir araya getirip, sorunları dinleyen tek bir belediye başkanı olarak görüyorum Osman başkanımızı. Dijital uygulamasına geçildi esnaflarımız için Battalgazi belediyemiz tarafından. Bende özellikle bu noktada çok teşekkür ediyorum. Kayıtlı işyerleri için büyük bir önem arz ediyor dijital ruhsat. Biz oda olarak Battalgazi Belediyemizden çok memnunuz. Camiam ve şahsım adına ayrıca teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. Malatya Kadın Girişimciler Başkanı Ayşe Yıldırım Özceyhan ise “Battalgazi her geçen gün daha çok gelişip büyüyor. Ben başkanımızı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Her yönüyle kapsayıcı bir hizmet sunuyorsunuz. Kadınlarımıza ve esnaflarımıza ne kadar değer verdiğinizi bir kez daha bizlere gösterdiniz. Bu nazik davetinizden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi. Battalgazi’nin medeniyetin kalbi olduğunu ifade eden Malatya Güzellik Uzmanları Dernek Başkanı Ayten Yıldırım toplantı için Başkan Güder’e teşekkür etti.