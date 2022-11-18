Başkan Güder, Genç İHH Üyelerine Tecrübelerini Aktardı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Genç İHH Malatya Şubesinin gönüllü üyeleriyle bir araya gelerek ilçeye ve geleceğe dair fikirlerini aldı. Gençlerin sorularını bir bir yanıtlayan Başkan Güder, 'Battalgazi'deki tüm gençlere dokunmaya, onlarla beraber olmaya, onlara yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz' dedi.

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  • 18.11.2022 14:56
  • Güncelleme: 19.11.2022 16:53
Başkan Güder, Genç İHH Üyelerine Tecrübelerini Aktardı
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Milli ve manevi değerlerini bilen bir gençlik yetişebilmesi için her daim gençlerin yanında olduklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Genç İnsani Yardım Vakfı Malatya Şubesi’nin gönüllü üyelerini kabul etti. Samimi bir ortamda yapılan programda, gençler Battalgazi’ye ve Türkiye’ye yönelik merak ettikleri soruları Başkan Güder’e sordu. Gençlerle yakından ilgilenen ve onların geleceğe dair fikirlerini alan Başkan Güder, ilçeye yapılan gençlik yatırımlarından da bahsetti. Battalgazi’nin tarihiyle birlikte gençlik yatırımlarıyla da ön plana çıktığını aktaran Başkan Güder, gençlerin dinamizmiyle ülkemizde çok daha güzel işlere imza atılacağına dikkat çekti.

“Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimizdir”

Gençleri geleceğe hazırlama noktasında gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Güder, “Türkiye’nin aydınlık geleceği gençlerimizi Battalgazi Belediyemizde ağırlamaktan dolayı mutluluğumu ifade etmek istiyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki sizlerle burada tanışmış olduk. Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz. İster iş hayatında, ister eğitim hayatında olsun tüm gençlerimize güveniyoruz. Bizim amacımız, sizleri geleceğe güzel bir şekilde hazırlamak. Ülkemize, vatanımıza ve geleceğimize sahip çıkmamız gerektiği noktasında sizlere tecrübelerimizi aktardık. Sizlere öncülük ediyoruz. Türkiye her şeyiyle güçlü bir ülke. Bugünün gençleri olarak yarın güçlü olun ki ülkemiz sizlerle daha güçlü olsun. Sizlere güveniyor ve inanıyoruz. Bizim başımızın tacısınız. Sizlerin emrindeyiz. Sizlerin de kendinizi iyi yetiştirmeniz gerekiyor. Sizlere bir örnek vermek istiyorum. Türkiye’miz yeni ve milli bir araba üretiyor. Togg marka arabayı üretenler, ülkesini ve milletini seven insanlar. Yarın sizler de ülkemizin uçağını, gemisini, arabalarını üreten insanlar olacaksınız. Meslek hayatınızda en iyi yaptığınız işleri yapın. Öğretmen olacaksanız en iyi öğretmen olun. Doktor olacaksanız en iyi doktor olun. Battalgazi Belediyesi olarak tüm gençlere dokunmaya, onlarla beraber olmaya, onlara yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Yaptıkları faaliyetler hakkında Başkan Güder’e bilgi aktaran Genç İnsani Yardım Vakfı Malatya Şube Temsilcisi Bilal Durman, “Bilinçli ve şuurlu gençlik yetiştirme adına ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite gençlerimizi, teşkilatlı bir şekilde bir araya getirmeye devam ediyoruz. Biz de Malatya’da bu çalışmaları yürütüyoruz. Gençlerimizin ufuklarını açmak ve mesleki anlamda bir bilinç kazanmaları adına bazı ziyaretler yapıyoruz. Bu anlamda ilk ziyaretimizi Battalgazi Belediyemize yapıyoruz. Bizleri bugün güzel bir şekilde misafir ettiğiniz için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Mete KURTCEBE
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