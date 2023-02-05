Başkan Güder, 'Haklı Gururunu Ve Mutluluğunu Yaşıyoruz'

Plant Dergisi tarafından iki yılda bir düzenlenen sektörün en prestijli ödül töreni olan 4. Plant Ödülleri sahiplerini buldu. 4 ana kategori ve 28 dalda düzenlenen ödül töreninde birbirinden değerli projeler dereceye girmek için yarışırken, denizi olmayan Malatya’yı sahille buluşturan ve hayata geçirdiği vizyonel projelerle ilçeye yeni bir kimlik kazandıran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in hizmet belediyeciliği kapsamında hayata geçirdiği Kırkgöz Sahil Parkı Projesi’de, Park ve Rekreasyon Alanları Uygulamaları kategorisinde ödüle layık görüldü. Karakaya Baraj Gölü'nün sahip olduğu eşsiz turizm değerini ortaya koyarak, bölgede sürdürülebilir bir turizm destinasyonu olabilmesi için tüketicilerin ve turistlerin ihtiyaçları doğrultusunda doğayla iç içe ve doğa dostu bir alan oluşturulması hedefiyle hayata geçirilen proje, alanında birçok projeyi geride bırakarak ödül almaya hak kazandı. 150 bin metrekarelik alan üzerinde içerisinde; 44 bin metrekare park alanı, 27 bin 500 metrekare yeşil alanı, açık otopark, çocuk oyun alanları, seyir alanı ve anfi, dinlenme ve gezi alanları, köprü ve doğal yürüyüş yollarının olacağı bu dev proje, bölgede de ilk olma özelliği taşıyor.

BAŞKAN GÜDER, ÖDÜL GECESİNE KATILDI

İş ve sanat camiasını birleştiren ödül gecesine peyzaj ve süs bitkileri sektörünün tanınan isimlerinin yanı sıra yerel yönetimler, bürokratlar, STK temsilcileri oda başkanları ve davetliler katıldı. Oyuncu Kadir Çöpdemir’in sunumu ile Elit World Grand Sapanca’da gerçekleştirilen ödül törenine Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de katıldı. Kırkgöz Sahil Parkı Projesi’nin startını vererek denizi olmayan Malatya’yı sahille buluşturan Başkan Güder, ödülü TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Yasin Otuzoğlu’nun elinden aldı.

BAŞKAN GÜDER: “HAKLI GURURUNU VE MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Ödül almanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak sektörünün en prestijli ödülü olan ve Sakarya’da düzenlenen 4. Plant Ödüllerinin ödül gecesine katıldık. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve ekibimizin emeğine sağlık. Türkiye’de sınırlı sayıda belediyeler bu ödüle layık görüldü. Battalgazi Belediyesi olarak bu ödüle layık görüldüğümüz için mutluyum ve gururluyum. Malatya ve Battalgazi’mizin bu dev projeye gerçekten ihtiyacı vardı. Hayata geçirdiğimiz projeler ile ilçemize yeni bir kimlikte kazandırıyoruz. Hizmetkar olarak geldiğimiz Battalgazi’mizi daha yaşanabilir noktalara getirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz, katmaya da devam edeceğiz” dedi.