Başkan Güder, 'Hedefimiz Bin Evimizi Doğalgaz İle Buluşturmak'

Sosyal belediyecilik faaliyetlerine aralıksız şekilde devam eden Battalgazi Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ortaklaşa olarak hayata geçirilen “Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında ilçedeki dar gelirli ailelerin evine ücretsiz doğalgaz sobası bağlandı. Hem hava kirliliğinin önüne geçmek hem de dar gelirli ailelerin ısınma ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan proje kapsamında ilçede örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza atılırken, Orduzu, Hanımınçiftliği, Eskimalatya, Hatunsuyu, Yıldıztepe, Battalgazi ile Taştepe mahallerinde oturan ve doğalgaz altyapısının bulunduğu 400 dar gelirli aile bu doğalgaz desteğinden faydalandı. Proje kapsamında teknik açıdan uygun olan konutlara kurulan doğalgaz sobası ile kış ayını rahat geçiren aileler, projeyi hayata geçiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.

KIŞ AYINI RAHAT GEÇİREN AİLELER MUTLU VE HUZURLU

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile birlikte toplam maliyeti 7 milyon olan proje kapsamında doğalgaz sobaları bağlanan Hanımınçiftliği ve Battalgazi Mahallesinde ikamet eden Toptaş ve Kaymak ailelerini ziyaret etti. Güler yüz ve dualarla karşılanan Milletvekili Çakır ve Başkan Güder, ailelerle uzun uzun sohbet ederek başka bir ihtiyaçlarının olup olmadığını da sordu. Ailelerin çay ikramını da geri çevirmeyen Milletvekili Çakır ve Başkan Güder, sosyal devletin gereğini yerine getirdiklerine dikkat çekerek, projenin devamını sağlayacaklarının altını çizdiler.

92 YAŞINDAKİ ZEYNEP TEYZEDEN BAŞKAN GÜDER’E ÖVGÜLER

Proje ile soğuk kış ayında rahat bir nefes aldığını belirten 92 yaşındaki Zeynep Toptaş isimli teyze, Başkan Güder’e övgüler yağdırarak, “Allah başkanımızdan bin kere razı olsun. Mutlu olduk. Ben 92 yaşındayım ve hastayım. Tansiyon ve şeker hastasıyım. Doğalgaz çok güzel oldu bizim için. Biz başkanımızdan razıyız, işi rast gelsin” derken, Elif Kaymak isimli vatandaş ise “Soba yakmak gerçekten zor. Genç iken kolaydı ama yaşlanınca çok zor oluyor. Doğalgaz ile evlerimiz ısındı. Allah Devletimizden ve Milletimizden razı olsun. Yıllar sonra rahata erdik. Başkanımızdan Allah razı olsun.”

BAŞKAN GÜDER: “PROJENİN DEVAMI AİLELERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ”

Projenin ihtiyaç sahibi aileler için ne kadar önemli olduğunu anlatan Başkan Güder, şunları söyledi: “Hava kirliliği bu dünyadaki dengeleri bozan en önemli unsurlardan birisidir. Hava kirliliğini ortadan kaldırmak insanlarımızın sağlığına önemli derecede katkıda bulunuyor. Bizler Milletvekillerimizin destekleriyle projemizi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza iletmiştik. Birlikte yürütümüz proje kapsamında ilçemizdeki dar gelirli 400 ailemizin evine doğalgaz desteği sağladık. Şuanda da 92 yaşında soba yakmaya bile gücü olmayan ve projemizden yararlanan teyzemizin evindeyiz. Birlikte çay içiyoruz. Ailelerimiz ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılıyor. Ailelerimiz mutlu ve huzurlu bir şekilde kış ayını geçiriyor. Güle güle kullansınlar. Rabbim ailelerimize sağlıklı bir yaşam sürmeyi nasip etsin. Ankara’dan yetkililer projemizi yerinde inceleme fırsatı da buldular ve projemizin çok güzel uygulandığını bizlere aktardılar. Bu güzel projemizin devamını birlikte yürütmek istediklerini önerdiler. İnşallah hedefimiz bu yıl kış ayı bitmeden, bin tane ailemizin evini bu hizmetle buluşturmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ve Milletvekillerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

MİLLETVEKİLİ ÇAKIR: “FARKLI PROJELER ÜRETEN BAŞKANIMIZI KUTLUYORUM”

Çok önemli bir sosyal sorumluluk projesinin Battalgazi’de hayata geçirildiğini aktaran Milletvekili Çakır, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in talimatıyla ilçedeki hava temizliği dikkate alınarak güzel bir projenin startı verilmiş. Bu kapsamda da 400 eve doğalgaz desteği sağlanmış. Az bir rakamda değil. Başkanımızın hedefi ise bunu bin eve çıkarmak. Bölgemizdeki soba kullanan evleri doğalgazla buluşturmak gerçekten ciddi bir çalışma gerektiriyor. Başkanımızı tebrik ediyorum. Bu projeler farklı projeler. Alışılmışın dışına çıkan ve örneği az olan projeler. Dolayısıyla bu tür farklı projeler başkanlarımızın başarısını da gösteriyor. Tekrardan başkanımızı yürekten kutluyorum” dedi.