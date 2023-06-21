Başkan Güder: ' İlimizin yeniden inşasını yaparken projelerimizi sürdüreceğiz'

Depremin ardından yaraların sarılması için Battalgazi’de çalışmalar yürüten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyet Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in ilçede hayata geçirdiği projeleri gezdi. İlçenin imarı için yoğun çalıştıklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Deprem sonrasında şehrimizi yeniden inşa ederken projelerimize de devam edeceğiz” dedi.

İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcıları, Bağcılar Belediyesi çalışanları ile Bağcılar’dan gelen misafirler Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in ilçeye katma değer katan, ilçenin çehresini değiştiren vizyon projeleri gezdi. Eski yapıdan kurtularak modern bir hal alan Eski Malatya Meydanı’nı, denizi olmayan Malatya’yı sahille buluşturacak 150 bin metrekarelik alanda yapılan Hasırcılar’daki Kırkgöz Sahil Parkı’nı, bölgenin şifa merkezi olan İspendere Şifalı İçme Suları’nı, bölgede fark oluşturacak olan Derme Deresi’ni ve diğer yatırım ve projeleri gezen misafirler yapılan tüm çalışmaların ilçenin katma değerini yükselttiğini ifade ettiler.

“Kısa sürede önemli işleri başaracağız”

Misafirlere yapılan yatırımları ve planlanan projeleri anlatan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Başlattığımız çalışmaları kısa sürede bitirerek yeni projelere de imza atacağız. Şehrimizin yeniden imarını yaparken yapımına başladığımız projeleri tamamlayacağız ve ilçemizde yeni projeleri başlatacağız. Hazırladığımız projeleri hayata geçirip ilçemizin çehresini değiştireceğiz. Kısa sürede önemli işler başaracağız.”dedi. Başkan Güder, deprem sonrasında ilçenin yeniden inşası için de sürekli saha da olduklarını ve tüm projeleri yakından takip ederek yapılacak imarla şehrin eski günlerine kavuşacağını ifade ederek, “Depremden hemen sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde koordine olduk. Türk milletinin birlik ve beraberliğinde tüm kamu kuruluşlarının ortak hareket etmesiyle bize destek oldular.. O dönemde bize kardeş olan Bağcılar Belediyesi, Battalgazi halkının her daim yanında oldular. Başkanımın huzurunda Türk milletimiz başta olmak üzere Bağcılar ailesine şükranlarımızı arz ediyoruz. Hep birlikte yaralarımızı sardık, sarmaya da devam ediyoruz. Şehir planlamasında ise son aşamaya gelindi ve yakında inşallah ilimizde kazmayı vuracağız. Allah’ın izniyle Malatya’mızı eski günlerine yeniden döndüreceğiz. Yük ağır bir yük ve hep birlikte bu yükün altından kalkacağız. Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki ilimize geldi. Yerinde dönüşüm yapmak isteyen vatandaşlarımıza ayrı destekler verileceğini ifade ettiler. Bu desteklerle şehrimizi hızlı bir şekilde dönüştürmüş olacağız. Hükümetimiz üzerine düşeni ilk günden bu yana fazlasıyla yapıyor. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin.” şeklinde konuştu.

“Birlik beraberlikle zorlu süreci atlatacağız”Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de “Battalgazi ilçemizi gezdik ve Başkanımız çok güzel işleri ilçeye kazandırmış. Büyük ve vizyon projelerle ilçemiz kalkınacak ve aynı zamanda depremin yaralarını saracak. Deprem sonrasında çalışmalar yapmak zor olsa da Başkanımız bu zorluğun altından kalkarak projelerini durdurmuyor ve yenilerini ekliyor. Başkanımıza yaptığı bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Depremin ilk haberini aldığımız günden itibaren yoğun bir çalışma başlattık. Yardımları toplama noktasında ilçemizde 6 noktada çalışma gerçekleştirdik. Bağcıların güzel insanlarının destekleriyle birlikte tüm kuruluşlarımız yardım noktasında seferber oldu. Başkanımızla istişare yaptığımız zaman ilk gerekli olan şeyin barınma olduğunu söyledi. Gerek çadır gerekse konteyner evlerin temin edilmesi noktasında çalışma başlattık. Bu yükü kaldırmak için büyük çaba gösterdik. Kısa zaman diliminde bizim için kıymetli bir işi hayata geçirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Battalgazi’mizin her zaman yanında olacağız. Birlik ve beraberlik olduktan sonra her türlü zorluklar aşılır. Burada Bağcılar ailemize de bir mesaj vermek istiyorum; ilçemizin 4’te 3’ü riskli yapı stoku ile var olan ilçe. Burada yaşadığımız acıları ilçemizde de yaşamamak adına dönüşüm yapmamız gerek. Malatya’daki vatandaşlarımızın da bizlere üzülmemesi adına kentsel dönüşüme destek verelim. ” dedi.