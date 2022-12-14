Başkan Güder, KYK Yurdu Öğrencileriyle Buluştu

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçe sınırları içerisinde bulunan Eşref Bitlis KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

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  • 14.12.2022 15:35
  • Güncelleme: 14.12.2022 23:40
Başkan Güder, KYK Yurdu Öğrencileriyle Buluştu
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, her daim büyük önem verdiği öğrenciler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Güder, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ile birlikte ilçe sınırları içerisinde bulunan Eşref Bitlis KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerle bir araya geldi. İlk olarak Erkek Öğrenci Yurdu’ndaki yemekhaneye inerek öğrencilere selamlaşan ve afiyet olsun temennilerini ileten Güder, burada yetkililerden günlük olarak çıkan yemekler hakkında bilgiler aldı. Daha sonra öğrencilerle buluşan Güder, sıcak ve samimi bir havada geçen söyleşide kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Battalgazi Belediyesi tarafından gençlere ve eğitime yönelik yapılan faaliyetler hakkında öğrencilere bilgiler de aktaran Güder, tercihlerin hayatları nasıl değiştirdiğini; okul yılları, üniversite tercihi, bürokrasi günlerini ve tecrübelerini kesitlerle anlattı.

“Ülkemiz siz gençlerle daha güçlü”

Yatırım ve hizmet önceliklerinin başında gençlerin geldiğine de dikkat çeken Güder, “Battalgazi’deki tüm gençlere dokunmaya, onlarla beraber olmaya, onlara yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz. Gençlerimiz bizim için çok değerli. Sizler bizim hazinemizsiniz. Sıkıntılarınızı bizlerle paylaştınız. Bazı öğrencilerimizin banka ATM sıkıntısı var bazı öğrencilerimizin ulaşım sıkıntısı var. Gerekli notlarımızı aldık. Sorunun çözümü noktasında gerekli yerlerle görüşme sağlayacağız. Bizimle ilgili gençlerimizin talepleri de var. Özellikle Sosyal Yaşam Merkezimizde spor yapmak ve faydalanmak isteyen gençlerimizin varmış. İlgili birim müdürüne gerekli talimatları vereceğim. Sizler için bir çalışma yapsınlar. Sizlerde kendi memleketinizden buralara geldiniz ve bu hizmetlerin doğal olarak kaliteli olmasını talep ediyorsunuz. Haklısınız da. Battalgazi Belediyesi olarak biz verdiğimiz hizmetin kaliteli olmasını çok önemsiyoruz. Sizlere bir tavsiyem olacak. Kendi değerinizin farkında varın ve kendinize güvenin. Öğretmen olacaksanız en iyi öğretmen olun. Doktor olacaksanız en iyi doktor olun. Sizler bu ülkenin aydınlık yarınlarısınız. Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimizdir. İster iş hayatında, ister eğitim hayatında olsun tüm gençlerimize güveniyoruz. Bizim amacımız, sizleri geleceğe güzel bir şekilde hazırlamak. Ülkemize, vatanımıza ve geleceğimize sahip çıkmamız gerektiği noktasında sizlere tecrübelerimizi aktardık. Sizlere öncülük ediyoruz. Türkiye her şeyiyle güçlü bir ülke. Bugünün gençleri olarak yarın güçlü olun ki ülkemiz sizlerle daha güçlü olsun. Sizlere güveniyor ve inanıyoruz. Bizim başımızın tacısınız. Sizlerin emrindeyiz” diye konuştu.

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Hasan Yağmur
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