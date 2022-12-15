Başkan Güder, Üniversite Öğrencileriyle 'Buğday Tanesi' Filmini İzledi

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, KYK Yurtlarında kalan üniversite öğrencileriyle birlikte engelli bir birey olan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayat hikayesini konu alarak beyaz perdeye aktarılan ve gişe rekorları kıran Buğday Tanesi sinema filmini izledi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 15.12.2022 15:46
  • Güncelleme: 15.12.2022 19:03
Başkan Güder, Üniversite Öğrencileriyle 'Buğday Tanesi' Filmini İzledi
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Battalgazi Belediyesi ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından KYK Yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinin sınav öncesi moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla sinema etkinliği düzenlendi. Yoğun katılımım gerçekleştiği etkinliğe katılan öğrencilere, engelli bir birey olan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın hayata tutunma mücadelesinin anlatıldığı "Buğday Tanesi" sinema filmi izlettirildi. Henüz bebekken buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümü yanan Milletvekili Bayram’ın hayatının beyaz perdeye taşındığı filmi ilgiyle takip eden üniversite öğrencileri, sinema etkinliğinin tadını arkadaşlarıyla birlikte doyasıya çıkardı. Filme hayran kalan öğrenciler, düzenlenen bu anlamlı etkinlik için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.

Güder duygusal anlar yaşadı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, üniversite öğrencileriyle birlikte sinema filmini izledi. Sinema filmi öncesi üniversite öğrencileriyle yakından ilgilenen Güder, filmi izlerken duygusal anlar yaşayarak yer yer gözyaşlarına hakim olamadı. Film sonrası öğrencilere herhangi bir ihtiyacı olup olmadığını da soran Güder, bu tür etkinliklerin Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de artarak devam edeceğini belirtti.

“Milyonların sesi milyonların hikayesi”

Bu özel filmin bireylere rol model olacağının altını çizen Güder, “Hayatımda izlediğim en anlamlı filmlerden bir tanesiydi. Milyonların sesi milyonların hikayesi, hayatta nelerin yapılabileceğinin en büyük göstergesidir. Üniversite öğrencilerimizle birlikte duygusal, mücadele ruhunu veren, yüzde yüz orijinal bir film izledik. İzleyen birçok insan kendinden bir şeyler bulabiliyor. Yaklaşık 10 milyon özel gereksinimli bireyimizin yaşadığı Türkiye’de son 20 yılda hakikaten kardeşlerimiz için Cumhurbaşkanımızın önderliğinde büyük işler yapıldı, yapılmaya da devam ediliyor. Filmin sonucunda bir engelli kardeşimin hayata bağlanmasını sağlarsak, o mücadeleyi vermişsek ne mutlu bize, film amacına ulaşmıştır. Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve toplumda yer edinmelerini sağlamak için Battalgazi’de çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz” dedi.

galeri
Mete KURTCEBE
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Şahin, Şire Pazarı ve Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tesislerinde İncelemelerde Bulundu.

Vali Şahin, Şire Pazarı ve Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tesislerinde İncelemelerde Bulundu.

Başkan Gürkan, 'Çocuklarımızı yerli malı hakkında bilinçlendirmeliyiz'

Başkan Gürkan, “Çocuklarımızı yerli malı hakkında bilinçlendirmeliyiz”

Başkan Güder, Çocukların Yüzünü Güldürmeye Devam Ediyor

Başkan Güder, Çocukların Yüzünü Güldürmeye Devam Ediyor

Başkan Gürkan:, 'Malatya'yı Dünya Şehri Yapmak İçin Bu Gayret ve Çabayı Gösteriyoruz'

Başkan Gürkan:, "Malatya’yı Dünya Şehri Yapmak İçin Bu Gayret ve Çabayı Gösteriyoruz"

Başkan Güder: 'Başarının anahtarı istişarede saklıdır'

Başkan Güder: “Başarının anahtarı istişarede saklıdır”

Başkan Güder'den Malatya şampiyonuna tebrik

Başkan Güder’den Malatya şampiyonuna tebrik

Çok Okunanlar
1
Rektör Ünüvar, 'Malatya'yı Her Geldiğimde Gelişmiş, Kalkınmış Ve İlerlemiş Görüyorum'

Rektör Ünüvar, "Malatya’yı Her Geldiğimde Gelişmiş, Kalkınmış Ve İlerlemiş Görüyorum"

2
Büyükşehir Belediyesi AYKOME Karla Mücadele Toplantısı yapıldı

Büyükşehir Belediyesi AYKOME Karla Mücadele Toplantısı yapıldı

3
Başkan Güder, Genç İHH Üyelerine Tecrübelerini Aktardı

Başkan Güder, Genç İHH Üyelerine Tecrübelerini Aktardı

4
Sıfır Atık, Temiz ve Güzel Bir Dünyanın Anahtarıdır

Sıfır Atık, Temiz ve Güzel Bir Dünyanın Anahtarıdır

5
Yaşam Merkezi SİLVER Seviyesinde Yeşil Bina Belgesi Aldı

Yaşam Merkezi SİLVER Seviyesinde Yeşil Bina Belgesi Aldı

6
Başkan Gürkan, Yeşilyurt Minibüsçüler Odasını Ziyaret Etti

Başkan Gürkan, Yeşilyurt Minibüsçüler Odasını Ziyaret Etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Gürkan ve Vali Şahin Güney Kuşak Yolunda incelemede bulundular

Başkan Gürkan ve Vali Şahin Güney Kuşak Yolunda incelemede bulundular

Başkan Güder, Üniversite Öğrencileriyle 'Buğday Tanesi' Filmini İzledi

Başkan Güder, Üniversite Öğrencileriyle "Buğday Tanesi" Filmini İzledi

DAHA FAZLA
Başkan Çınar, 'Planlı, Sistemli Ve Disiplinli Çalışmak Başarının Altın Kuralıdır'

Başkan Çınar, “Planlı, Sistemli Ve Disiplinli Çalışmak Başarının Altın Kuralıdır”

Malatya Emniyeti okullarda SİBERAY'I anlattı

Malatya Emniyeti okullarda SİBERAY’I anlattı

Başkan Cömertoğlun'dan Arapgir'e Doğalgaz Müjdesi

Başkan Cömertoğlun’dan Arapgir'e Doğalgaz Müjdesi

Başkan Gürkan ve Vali Şahin Malatya City'de İncelemede Bulundu

Başkan Gürkan ve Vali Şahin Malatya City'de İncelemede Bulundu

Başkan Güder, KYK Yurdu Öğrencileriyle Buluştu

Başkan Güder, KYK Yurdu Öğrencileriyle Buluştu