Başkan Gürkan: 'Malatya 10 kat daha zenginleşecek'

Yeni yapılan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’ni ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya 10 kat daha zenginleşecek” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’nde sona gelinen çalışmaları yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’nin 15 Ağustos itibariyle vatandaşın hizmetine girmesini planladıklarını söyleyerek, kayısının dünyadaki hak ettiği değeri ve payı alma noktasında güzel bir çalışma yapıldığını ifade etti.

Malatya ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak Dünya Kayısı Ticaret Merkezi 7 tip modelden oluşan satış dükkânlarının yanı sıra içerisinde konferans salonları, laboratuvarlar, simultane çeviri odaları, idari bina, toplantı ofisleri, emanet depoları, kayısı müzesi gibi sosyal anlamda da birçok bölüm yer alıyor.

“İşin başında Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan var”

Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’ndeki çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kayısının artık Malatya açısından bir dünya markası olduğunu söyledi.

Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’nin bölgenin en önemli yatırımlarından biri olduğunu ifade eden Özcan, “Kayısı sadece artık Malatya’yı ilgilendiren bir ürün değil. Bugün Türkiye’nin kuru meyve ihracatının büyük bir bölümünü teşkil eden ve dünyada 115 ülkeye ihracatı gerçekleşen, her dönem hasat döneminde 30 bin aileyi misafir ettiğimiz ve bu bölgenin civar illerinin de tamamının ekonomik geliri açısından önemli bir üründür. 6 Şubat depremlerinde yaşadığımız bütün olumsuzluklara rağmen bu eserin bu noktaya gelmesi hususunda da bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tabii işin başında Malatya Büyükşehir Belediyemiz var. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Gürkan var. Biz çok yakın bir zamanda inşallah bütün esnaflarımızla birlikte, üreticilerimizle birlikte burada hizmet vereceğiz. Malatya kayısı üreticileri mevcut yerde çektiği sıkıntıların hiçbirini burada çekmeyecek. Tahminen 15 Ağustos gibi artık burada hizmet vereceğiz. Ben tekrardan bu bölge ekonomisini ciddi anlamda ilgilendiren bu eserden dolayı Sayın Büyükşehir Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Dünya kayısı ticaret merkezimizde sona geldik”

Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’nin son durumu hakkında bilgiler aktaran Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Latif Okyay ise Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’nde sona gelindiğini belirterek, “İş yerlerinin inşaat işleri tamamlandı. Şu an sahadaki peyzaj düzenlemeleri, yollarımızdaki reglajları da yapıldı, asfalt kaplama sürecine başladık. Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’mizin yollarındaki kaldırım, aydınlatma ve sanat yapılarını tamamladık. Yeni Şire Pazarımızın satış alanında da son aşamaya gelindi. Yeni Şire Pazarımız en kısa zaman içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine açılacaktır. Hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Dünya standartlarının üstünde bir yapı"

Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’nin Malatya’ya yakışır ve dünya standartlarının üzerinde bir formatla inşa edildiğini belirten Başkan Gürkan’da, “Dünya Kayısı Ticaret Merkezi bölgede ve Türkiye’de ismine münhasır ve ismine yakışır bir vaziyette planlanmış, dizayn edilmiştir. Dünya kayısı başkenti ‘Malatya’dır’ diyoruz” dedi. Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 80’inin üretildiği Malatya’da dünyaya hitap edecek şekilde bir merkezin gerekliliğine işaret eden Gürkan, “Bu nedenle adını Dünya Kayısı Ticaret Merkezi koyduk. Hakikaten de dünya standartlarının üstünde bir yapı formatında bütün müştemilatıyla kütüphanesi, güvenlik merkezi, sağlık merkezi, konferans salonu, müzesi, sığınağı, ofisleri, banka şubeleri ve kayısıcı esnafımızın ticaretini yapacağı güzel ticarethanelerle Malatya’mıza yakışır bir Dünya Kayısı Ticaret Merkezi oldu” dedi.

Malatya’da yıllardan beri 200-300 milyon dolar civarında kayısı ihracatının olduğunu belirten Gürkan, “Oysa kayısının dünya kümülatif piyasasına baktığımızda 5 milyar dolar gibi bir rakama tekabül ediyor. Biz kayısıyı hijyenik koşullarda pazarlamasını ve ticaretini yaparsak ve yine hijyenik koşullarda kayısıyı türevlendirirsek kayısının Malatya’ya sağlayacağı katma değer en az 2 milyar dolar olur. Bu demek oluyor ki Malatya 10 kat daha zenginleşiyor. Ticaret Borsamız ile birlikte el ele vererek, çiftçilerimizle, üreticilerimizle, Tarım İl Müdürlüğümüzle, Sanayi Bakanlığımızla, Fırat Kalkınma Ajansımızla, vatandaşlarımızla birlikte kayısının dünyadaki hak ettiği değeri ve payı alma noktasında bir çalışma örneği sergileyeceğiz. Bundan önce olduğu gibi, bu konuda da kimsenin tereddüttü olmasın. Bu alanlar aynı zamanda stratejik merkezlerdir. Herhangi bir deprem durumunda depo olarak, lojistik olarak ve sığınak olarak kullanılabilecek bir dizaynda yapılmıştır. Biz göreve geldiğimizde Malatya’da hiç sığınak yoktu. İlk etapta Battalgazi Belediyesi’nin altını sığınak yapmıştık. Her türlü afata ve nükleer silahlara karşı da komuta kontrol merkezi yaptık. Daha sonra Millet Bahçesi’ne, Millet Kütüphanesi’ne ve Cumhuriyet Meydanı’nın altına 2 kat sığınak yaptık. Şu anda bu sığınakların hepsi depremlerden sonra esnaflarımıza tahsis edildi. Müellif firma yetkilisinden aldığımız bilgiye göre 15 Ağustos 2023 tarihine kadar yetiştireceklerini belirttiler. İnşallah 15 Ağustos tarihinden sonra da vatandaşlarımız, tüccarlarımız buraya gelerek, kendilerine layık olan bir mekânda hem ticaretlerini yapacaklar. Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’nin başta Malatya’mıza, ülkemize ve dünya ticareti anlamında kayısımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.