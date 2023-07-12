Başkan Gürkan: 'Zamanında alınan yanlış kararlar bugün karşımıza büyük bir yıkım olarak çıkmakta'

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, deprem döneminde ruhsat verdikleri yapılarda ağır ve orta hasarlı hiçbir binanın olmadığını belirterek, "Zamanında alınan yanlış kararlar bugün karşımıza büyük bir yıkım olarak çıkmakta” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, mazeret dilekçeleri okunarak gündem maddelerini görüşülmesine geçildi. Ek gündem maddelerinin oylanarak gündeme alınmasının ardından görüşülen bazı gündem maddeleri oylanarak kabul edilirken bazı gündem maddeleri ise bir sonraki toplantıya ve ilgili komisyonlara havale edildi.

Gündem maddelerinin ardından kısa bir konuşma gerçekleştiren Başkan Gürkan, “Deprem döneminde ruhsat verdiğimiz yapılarda ağır ve orta hasarlı hiçbir binamız bulunmamakta. Zamanında alınan yanlış kararlar bugün karşımıza büyük bir yıkım olarak çıkmakta. Allah’a şükür Belediyemiz ve belediyelerimiz dimdik. Her yerde Büyükşehir Belediyesi var. Yazıhan ve Doğanşehir ilçelerimizde MASKİ ve Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesine bağlı ekiplerimizin çalışmalarını inceledim gerçekten destan yazıyorlar. Şehrin her tarafında sanki depremzede belediyesi değil de bu afeti yaşamamış sınırsız bir kaynakla hizmet yapan bir belediye hüviyetinde. Yaşadığımız deprem sonrasında İtfaiye Daire Başkanlığımızın binasını koordinasyon merkezi haline getirdik. İşlerimizi doğru yaparsak doğru işlerin doğru sonucu olur. İlimizde yıkım çalışmaları sırasında yerinde ayrışım yapılıyordu ilgili arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik ve bundan sonra yerinde ayrışım yapılmayacak” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı 2. birleşiminin ise 14 Temmuz 2023 Cuma günü saat 14.00’da yapılmasına karar verildi.