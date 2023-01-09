Başkan Gürkan, 'Basın Demokrasinin Vazgeçilmez Bir Unsurudur'

Mesajında basının demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirten Başkan Gürkan, kamuoyunun aydınlatılmasında basının önemli bir görev üstlendiğini vurguladı.

Doğru ve tarafsız bilgiye kısa sürede ulaşılmasını sağlayan gazetecilik mesleğinin, bu anlamda sorumluluğunun da büyük olduğunu ifade eden Başkan Gürkan, mesajında şunlara yer verdi;

“Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeleri takip etmemizi sağlayan, vatandaşların kurumlar arasında iletişim köprüsü olan özgür basın, demokratik toplumun en temel ihtiyaçlarından biridir. Çoğulcu ve katılımcı bir demokrasinin inşasında, düşünce ve vicdan hürriyetinin kurumsallaşmasında basın kuruluşları etkin ve işlevsel bir rol oynamaktadır.

İçinde bulunduğumuz iletişim çağında bilgiye ulaşma hızı giderek kısalmakta ve doğru bilgiye ulaşmak için gazeteciliğin önemi giderek artmaktadır. Ülkemizin can damarlarından biri olan gazetecilerimizin, basın ve medya mensuplarımızın yaptığı iş büyük bir öneme sahiptir. Bu önemin bilinciyle; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum.”

