Başkan Gürkan, 'Birlik ve Beraberlik Olduğunda Çalışmalar Daha Rahat Yapılıyor'

Bu toplantılar kapsamında Doğanyol ilçesi değerlendirme istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 2022 yılında yapılanlar ve 2023 yılı içerisinde yapılacak olan yatırımlar görüşüldü.

Düzenlenen toplantıya Doğanyol Kaymakamı Mete Öztürk, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, Genel Sekreter Cemal Noğay, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Genel Sekreter yardımcıları, AK Parti Doğanyol İlçe Başkanı Hasip Öz ve daire başkanları katıldı.

Öz: Başkanımızın büyük desteğini görüyoruz

Doğanyol ilçesinde gerçekleştirilen hizmetlerde Malatya Büyükşehir Belediyesinin büyük katkılar sunduğunu belirten AK Parti Doğanyol İlçe Başkanı Hasip Öz, “2023 yılı yatırımlarının Doğanyol’umuza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. MASKİ Genel Müdürlüğü ilçemizde tüm gücüyle çalışıyor. Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen istişare toplantısında 2023 yatırımlarını görüştük, inşallah bu yatırımların hepsi birer birer gerçekleşecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman yanımızda olmuştur. Başkanımızın büyük desteğini görüyoruz. Yapılan toplantının da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Bay: Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum

Büyükşehir Belediyesi ile Doğanyol Belediyesinin koordineli bir şekilde çalıştığını ifade eden Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, “Doğanyol ilçemiz için 2022 yılında yapılan yatırımlar ve 2023 yılında yapılacak olan hizmetlerin değerlendirmesi için bir araya geldik. Öncelikle 2022 yılında gerçekleştirilen yatırımlar için Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Koordineli bir şekilde yol, altyapı, üstyapı ve sosyal işler kapmasında ilçemize güzel yatırımlar yapıldı. 2023 yılında da işlerimizi aynı gayret ve samimiyet içerisinde sürdüreceğiz. Malatya’mız gelişiyor, buna paralel olarak da Doğanyol ilçemiz gerek merkezi hükümetten almış olduğu desteklerle gerek Malatya Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle yerelde de bizlerle ilçemize yapılan yatırımlarda başarı kaydettik. Başta kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bakanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Öztürk: Son derece etkili ve verimli bir toplantı

Doğanyol’a yapılan hizmetlerin birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştiğini vurgulayan Doğanyol Kaymakamı Mete Öztürk, “Bir yerde iyi hizmet ancak bütün paydaşların bir araya gelmesiyle mümkündür. Bu minvalde Doğanyol’da birlik ve beraberlik içerisinde yapılan çalışmalara bizzat şahit oldum. 2023 yılı yatırım programı için böyle bir toplantının tertip edilmesi, yönetişim anlayışına uygun, son derece etkili ve verimli bir toplantıdır. Böylesine bir toplantıyı tertip ettiği için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a şahsım ve Doğanyollu hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Yapılan toplantının da Malatya ve Doğanyol’a hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gürkan: Doğanyol yeni bir ilçe hüviyetine kavuştu

24 Ocak 2020 depreminden bu yana Doğanyol ilçesinde meydana gelen tahribatın giderilmesi noktasında devletin çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü belirten Başkan Gürkan, Doğanyol’a Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak altyapı, üstyapı, çevre düzenlemesi, arıtma tesisi ve çöp aktarma istasyonlarının yapıldığını söyledi.

Başkan Gürkan, “Doğanyol ilçemize bugüne kadar yapılan yatırımlar hangi aşamada? İlçemizde herhangi bir eksik veya aksaklık var mı? Devam eden yatırımlarda herhangi bir ikame var mı? Bunların değerlendirmesini yapmak için bir aradayız. Diğer taraftan da 2023 yılı yatırım programımız içerisinde gerek Büyükşehir Belediyesinin uhdesinde olan gerekse de ilçe belediyemize destek mahiyetinde neler yapılabilir, bunların değerlendirmesini yapıyoruz.

Bir ilçede bir şehirde bir ülkede birlik ve beraberlik olduğu zaman hem yönetim anlamında hem de iş yapma noktasında çalışmalar daha rahat yapılıyor. Hangi siyasi partiden olursa olsun hangi görüşten olursa olsun önemli olan birlik ve beraberliğin muhafaza edilmesidir. Bu konuda da Doğanyol örnek ilçelerimizden bir tanesidir. Doğanyol kaymakamımız, belediye başkanımız ve ilçe başkanımız vatandaşın arasında ikilem yaratmadan o ilçeyi düzgün bir şekilde yönetmeye gayret ediyorlar.

Doğanyol ilçemiz 24 Ocak depreminden büyük zarar gördü. Can ve mal kayıplarımız oldu. Kayıplarımıza Allah’tan rahmet dilerken, devletimize de minnet ve şükran duygularımızın dopdolu olduğunu belirtmek istiyorum. Başta Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza da şükranlarımı sunmayı bir borç biliyorum. Depremin akabinde gece bakanlarımızın Doğanyol’da olması ve 24 saat dolmadan Sayın Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesine intikal etmesi, devletimizin ne kadar hızlı ve süratli çalıştığının en güzel göstergesidir.

Belediye olarak da enkazın kaldırılması, enkazdan çıkan vatandaşlarımıza sıcak yemek verilmesi ve bölgede yaşayan vatandaşların problemlerinin çözülmesi noktasında çok güzel bir koordinasyon örneği sergilendi. Yapılan çalışmaların neticesine baktığımız zaman Doğanyol yeni bir ilçe hüviyetine kavuştu. Binalarıyla tatil beldesini andıran güzel bir ilçemiz oldu. Gerek Gökçe gerek Doğanyol merkezin altyapı, üstyapı, çevre düzenlemesi, arıtma tesislerinin yapılması, çöp aktarma istasyonlarının yapılmış olması ve hükümetimiz tarafından depreme dayanıklı binaların yapılması Doğanyol’umuzu cazip hale getirdi. Bölgenin coğrafi koşullarının ağır olmasına rağmen yapılan çalışmaların hiçbir sıkıntıya düşmemesi ve hizmetlerin en güzel şekilde vatandaşla buluşturulması noktasında güzel bir yönetim örneği sergilediler. Bu anlamda değerli kaymakamımıza, belediye başkanımıza, ilçe başkanımıza ve Doğanyol’daki paydaşlarımıza teşekkür ederken, bölgede çalışmalarını sürdüren değerli mesai arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.