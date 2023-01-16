Başkan Gürkan, 'Çocuklarımızı İyi Yetiştirirsek Geleceğe Güvenle Bakarız'

TAŞEMDER’in gençlere yönelik yaptığı çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Gürkan, derneğe Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli desteğin verildiğinin de altını çizdi. Ayrıca gençlere yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu söyleyen Başkan Gürkan, iyi yetişen her gencin geleceğin teminatı olacağını belirtti.

Genç: Belediyemizin destekleriyle etkinlikler düzenliyoruz

Derneğin amacından ve faaliyetlerinden bahseden TAŞEMDER Başkanı Murat Genç, “Dernek olarak, gençlerimize yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler yürütülmektedir. Ayrıca belediyemizin de desteğiyle yüzme, gezi, halı saha futbol turnuvaları gibi sportif aktiviteler yapılmaktadır. Yetim, dul ve dar gelirli ailelere maddi desteklerimiz de bulunmaktadır. Derneğimiz gençlerimize kişisel, maddi ve manevi destekler konusunda yardımcı olmaktadır” şeklinde konuştu.

Cengil: Başkanımız her zaman yanımızda olmuştur

Malatya Büyükşehir Belediyesinin desteklerini yakinen gördüklerini vurgulayan Şehit Fevzi Mahallesi Muhtarı Sami Cengil, “Bizim bir işimiz olduğunda Sayın Başkanıma talebimizi ilettiğimizde her zaman yanımızda olmuş ve desteklerini hiçbir zaman esirgememişlerdir. Bize verdiğiniz desteklerden dolayı sizleri derneğimizde ağırlamak istedik. Sayın Başkanımız her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmuştur. Dernek olarak da milli ve manevi değerlerimizle alakalı bir projemiz olacak ve bizler bu projede Malatya Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa çalışmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kahveci: Derneğimize Sayın Başkanımızın çok büyük katkıları oldu

Derneğe yapılan yardımlardan dolayı Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkürlerini sunan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “TAŞEMDER’de 2010-2014 yılları arasında başkanlık yaptım. Buralar bize çok şeyler kattı. Belki hayatımızda birçok dönüm noktamızı değiştiren yerlerden birisidir. Mahallemizin o dönemdeki sosyal yapısı dolayısıyla kurduğumuz derneğimizde çok güzel arkadaşlarımız yetişti ve yetişmeye de devam ediyor. Bu noktada da Sayın Başkanımızın katkıları çok oldu, sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Gürkan: Çocuklarımızın manevi değerlerle yetişmesi bizi memnun ediyor

TAŞEMDER’in eğitim, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gerçekleştirdiği faaliyetlerden ziyadesiyle memnun olduğunu ifade eden Başkan Gürkan, “Semt konaklarımızda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin gerçek manada icra edilmesinden ziyadesiyle memnunuz. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımız da özellikle semt konaklarımızda, etüt eğitim, sanat merkezlerimizde yapılan çalışmaları yakinen takip ediyor. Tabii buradaki en önemli nokta ise semt konaklarımızda yetişen çocuklarımızın kendisine, ailesine, bayrağına, vatanına, milletine faydalı bir birey olmasıdır. Biz, sivil toplum örgütleriyle çalışırken, sivil toplum örgütlerinin de belediye ve belediye işleriyle ilgili yapılan işlere tanık olmalarını istiyoruz.

TAŞEMDER’in Taştepe Mahallesi’nde yapmış olduğu çalışmalara baktığımızda gençlerimizi yetiştirmek anlamında önemli gayretleri olduğunu görüyoruz. Biz memleketimizin birliğinden, dirliğinden, beraberliğinden ve düzeninden yanayız. Devletimizin ebed müddet payidar olmasını istiyoruz. Bizim Cumhuriyetimiz fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller ister. O nedenle bu tür derneklerimizde gençlerimiz hem ders hem sportif hem de birlikte vakit geçirerek sosyalleşme anlamında kendilerini geliştiriyorlar. Ayrıca TAŞEMDER’de çocuklarımızın manevi değerlerle yetişmesi de bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirirsek, geleceğe de o kadar güvenle bakarız. Dernekte eğitim veren hocalarımızı da canı yürekten kutluyoruz” açıklamalarında bulundu.