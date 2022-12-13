Başkan Gürkan, 'Çocuklarımızı yerli malı hakkında bilinçlendirmeliyiz'

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Melekbaba Semt Konağı'nda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası programı düzenlendi. Düzenlenen programa katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yerli malının önemine değinerek, yerli malı bilincinin çocuklara aktarılması ve yerli mallarının kullanımının öğretilmesi gerektiğini söyledi.

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  • 13.12.2022 16:47
  • Güncelleme: 14.12.2022 23:38
Başkan Gürkan, 'Çocuklarımızı yerli malı hakkında bilinçlendirmeliyiz'
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Ülke genelinde her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Melekbaba Semt Konağı’nda düzenlenen programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, daire başkanları, muhtarlar, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Yeli malının önemini belirten bir konuşma gerçekleştiren Başkan Gürkan, “Öğrencilerimizin ve çocuklarımızın yerli malı kullanma bilincini, öğretmenlerimizce onlara aşılanması çok önemlidir. Zaman içerisinde yabancı menşeili markalara insanımız çok özendirildi. Oysa bütün dünyayı gezip baktığımızda ve Türkiye’deki yerli ve organik ürünlerimiz, çok daha değerli ve anlamlıdır. Onun için çocuklarımıza annelerimiz, babalarımız, velilerimiz ve öğretmenlerimizin yerli malı kullanma bilincini öğretmesi lazım. Yabancı markalara özen gösterip onları kompleks içerisinde yetiştirmek yerine, bizim yerli ürünlerimiz ve yiyeceklerimiz, giyeceklerimiz kendi memleketimizin diğer ürünlerini kullandırmaya gayret ettirilmelidir. Dünya ve Avrupa ile kıyaslanamayacak ölçüde ürettiğimiz mallar var. Bunların da değerlendirilmesi lazım ve öğrencilerimize de yerli malı kullanma bilinci öğretilerek, yerli malı ürünlerinin artırılması, kullanılması noktasında da çocuklarımızın bilinçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum.

Melekbaba Semt Konağı’ndaki öğretmenlerimizin öğrencilerimizle, velililerimizle ve muhtarlarımızla birlikte yerli malı bilincinin artırılması noktasındaki yapmış oldukları bu etkinlikleri, tebrik ediyorum. Aralık ayı içerisinde kutlanan Yerli Malı Haftasını yılın 365 günü yerli malına teşvik edilmesi noktasında da çocuklarımızı, öğrencilerimizi ve velilerimizi bilinçlendirmemiz lazım. Bu ürünlerin sergilenmesinde emeği geçen başta annelerimize ve öğrenci velilerimizi canı yürekten tebrik ediyorum. Ayrıca bu organizasyonu yapan Semt Konağı’ndaki öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum” dedi.

Program sonunda Başkan Gürkan, minik öğrencilerle tek tek sohbet ederek günün anısına fotoğraf da çekti.

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Hasan Yağmur
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