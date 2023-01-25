Başkan Gürkan'dan Regaib Kandili Mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Regaib Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Gürkan'dan Regaib Kandili Mesajı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Mübarek günlerden biri olan ve üç ayların başladığını bizlere bildiren Regaib Kandilini en iyi şekilde idrak etmemiz gerektiğini belirten Başkan Gürkan, Mesajında şu ifadelere yer verdi. 

“Allah’ın bereket, rahmet ve mağfiretinin bol bol ihsan edildiği üç aylara ve Regaib Kandiline erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Üç ayların manevi iklimine girildiği müjdesini taşıyan Regaib Kandili’nde Cenab-ı Hakk’a yürekten yöneliş ve yakarışın, günahlardan arınmanın, kendimizi bulma ve nefsimizin yanıltıcı arzularından uzaklaşmanın imkânını yakalarız. 

Bu mübarek zaman dilimi vesilesiyle, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret etmeliyiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin ve bütün İslam aleminin Regaib Kandilini en içten dileklerimle kutlar, hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla’dan dilerim” dedi. 
 

Bülten
Hasan Yağmur

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